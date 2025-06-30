«Ору на него, а он едет ржет»: Рита Дакота едва не попала в аварию на Бали

30 июня 2025, 21:09

Рита Дакота заявила, что едва не попала в аварию на Бали

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadacota)

35-летняя певица Рита Дакота перенервничала из-за балийского таксиста. Водитель стал выяснять отношения с коллегой во время движения, рискуя жизнью звезды.





В настоящее время артистка живет на Бали и нередко пользуется местным байк-такси — там это наиболее распространенный вид передвижения, однако не самый безопасный, как оказалось. Сегодня водитель, который вез певицу, подверг опасности их жизни.



Экс-супруга Влада Соколовского показала себя в защитном шлеме и утемненных очках. Дакота отметила, что их случайно подрезал водитель иного байка, и таксист начал выяснять отношения прямо во время движения. Певица испугалась, что может произойти ДТП.





«Мой таксист начал в ответ обгонять и орать на нее (водителя), подрезая! Типа, мстить. Прикиньте. Со мной, с пассажиром. И ему все равно, ничего не смущает. Дважды жестко эту беднягу подрезал, чуть не столкнулись. Ору на него: «Ты дебил?!», а он едет ржет», — откровенничала Рита в соцсетях.

«Друзья, у которых тут бизнес и много местных работает, говорят, что балийцев бесполезно учить, делать замечания или не дай Бог ругать. Максимум, чего ты добьешься — он хлопнет дверью и уйдет», — рассказала звезда.