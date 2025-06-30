Приёмный сын Сергей Зверева начал продавать сведения о своём знаменитом отце
Сын Сергея Зверева готов раскрывать подробности об отце за 10 тысяч рублей
Приёмный сын стилиста Сергея Зверева периодически вбрасывает в инфополе подробности о своём звёздном отце. Однако просто так делиться эксклюзивной информацией наследник не намерен.
Зверев-младший признался, что уже очень давно находится в чёрном списке у своего родителя. Всему виной, по мнению мужчины, стало то, что он нашёл биологическую мать, женился, проигнорировав запреты отца, и отказался идти по его стопам.
Сейчас сын стилиста проживает в Коломне, где работает звукорежиссёром и в администрации города. Мужчина утверждает, что не бедствует, однако недавно после небольшого рассказа о себе и своём отце потребовал с журналистов KP.ru гонорар в размере 10 тысяч рублей.
«Я могу ещё многое рассказать о своём отце. Но это уже только по телефону. И только за гонорар. Для газеты – максимум 10 тысяч рублей. Почему не прошу больше? Да потому что у вас, ребята, и так бюджет маленький!», – заявил Зверев-младший.Напомним, что Сергей Зверев взял трёхлетнего мальчика из детдома в Иркутске на воспитание. Ребёнок сильно болел, и был риск, что он не доживёт до пяти лет. Тогда шоумен сжалился над ним и вылечил. Когда младший Сергей подрос, его отношения с отцом разладились. В результате он остался без финансовой помощи со стороны родителя.