Приёмный сын Сергей Зверева начал продавать сведения о своём знаменитом отце

30 июня 2025, 18:53

Сын Сергея Зверева готов раскрывать подробности об отце за 10 тысяч рублей

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)

Приёмный сын стилиста Сергея Зверева периодически вбрасывает в инфополе подробности о своём звёздном отце. Однако просто так делиться эксклюзивной информацией наследник не намерен.





Зверев-младший признался, что уже очень давно находится в чёрном списке у своего родителя. Всему виной, по мнению мужчины, стало то, что он нашёл биологическую мать, женился, проигнорировав запреты отца, и отказался идти по его стопам.



Сейчас сын стилиста проживает в Коломне, где работает звукорежиссёром и в администрации города. Мужчина утверждает, что не бедствует, однако недавно после небольшого рассказа о себе и своём отце потребовал с журналистов KP.ru гонорар в размере 10 тысяч рублей.





«Я могу ещё многое рассказать о своём отце. Но это уже только по телефону. И только за гонорар. Для газеты – максимум 10 тысяч рублей. Почему не прошу больше? Да потому что у вас, ребята, и так бюджет маленький!», – заявил Зверев-младший.