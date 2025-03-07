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SHOT: Бурунов опроверг информацию о своей задолженности перед ФНС

Сергей Бурунов (Фото: Telegram/sergeyburunovofficial)

Сергей Бурунов (Фото: Telegram/sergeyburunovofficial)

Актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов опроверг наличие долга перед налоговой. Как пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на представителей артиста, все дело в техническом сбое.
Представители подчеркнули, что никаких долгов у Бурунова не имеется.

Перед этим в сети появились данные, что исполнитель роли подполковника Яковлева должен налоговикам почти 11 миллионов рублей. Уточнялось, что в ведомстве Бурунова якобы уже предупреждали о возможности блокировки счетов.

Ранее также сообщалось, что скандальной «королеве марафонов» Елене Блиновской не хватит всей ее собственности, чтобы погасить задолженность перед ФНС. Недавно женщину приговорили к пяти годам колонии.

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Играет в кино и театре, развелась с актёром и счастлива с фотографом: карьера и личная жизнь Ирины Горячевой
07 марта 2025, 11:48

Ирина Горячева (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)

В актрисе Ирине Горячевой есть яркая индивидуальность без самолюбования, пошлости и фальши, завораживающий голос и талант. Одной из самых ярких работ артистки является роль Агаты Север в детективе «Северное сияние».
Поклонники Горячевой пристально следят за её творчеством и с нетерпением ждут появления актрисы на экране. Сегодня артистке исполняется 47 лет. О том, как Ирина Горячева стала актрисой, и о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Ирина Горячева (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)


Актёрство



Ирина родилась и выросла в Ярославле, там же окончила театральный институт и некоторое время работала в театре драмы им. Ф. Волкова. В 2001 году актриса дебютировала в кино, получив сразу несколько второстепенных ролей в популярных сериалах, например в «Убойной силе».

Ирина Горячева (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)

Через несколько лет Горячеву пригласили в труппу Александринского театра и она, не раздумывая, вместе с мужем и маленькой дочкой переехала в Санкт-Петербург. С тех пор её карьера начала процветать, и в театре, и в кино она стала получать преимущественно главные роли, довольно быстро став успешной и узнаваемой.


О личном



Первый супруг Ирины, актёр Вадим Романов, с которым они познакомились в театре драмы имени Ф. Волкова, был старше её на 16 лет. Они поженились в 2003 году, в семье родилась дочь Варвара, она решила пойти по стопам родителей — стать актрисой. Вадим и Ирина обосновались в Северной столице, стали работать в одном театре, но в конце 2000-х они развелись. Причины расставания неизвестны — бывшие супруги отказались говорить с журналистами на эту тему.

Варвара, дочь Ирины Горячевой и актёра Вадима Романова (Фото: Instagram*, @varvaraveresk)

Ирина с головой ушла в работу, те годы стали для неё особенно плодотворными — ежегодно на экраны выходило по 6-9 кинопроектов с её участием, актриса еле успевала совмещать съёмки и театр. Вадим не оставил дочь, постоянно навещал или брал к себе, когда у бывшей жены были особенно загруженные недели. А потом Горячева встретила новую любовь.

Фотограф Иван Токсин оказался на несколько лет моложе, сумел найти общий язык с Варварой, и саму Ирину окружил теплом и заботой. Токсин и Горячева по сей день вместе.

Ирина Горячева с дочерью Варварой (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)

На свой странице в Instagram* Ирина периодически выкладывает семейные фотографии, кадры, на которых запечатлён рабочий процесс на съёмочной площадке или в театре.Ирина Горячева продолжает сниматься в кино. Сейчас актриса участвует в съёмках сериала «Сигма».


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Ушла из жизни актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах
07 марта 2025, 11:35

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, ее тело обнаружили в доме в Лос-Анджелесе. Как пишет портал TMZ, тревогу забили родственники артистки, когда та перестала выходить на связь.
Дочь и бывший муж знаменитости попросили не беспокоить их и дать пережить утрату. Все произошло в минувшую среду, 5 марта.

Бах родилась в Оклахоме в семье модели. Будущую карьеру Памела начала строить еще будучи в подростковом возрасте. Снималась в кино с 1973 года. Известна по таким проектам как: «Рыцарь дорог»; «Особняк крови»; «Каскадеры»; «Молодые и дерзкие»; «Чирс»; «Сирены».

Ранее стало известно, сколько дней пролежал мертвым актер Джин Хэкмен.

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Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева
07 марта 2025, 11:11

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Актриса Ирина Медведева наиболее известна зрителям как участница скетч-шоу «6 кадров».
Как сейчас складывается жизнь Ирины Медведевой и зачем она переехала жить в Европу, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске в Белоруссии. Ее отец и мать были простыми рабочими.

«Я стала самостоятельной в 16 лет, когда уехала после школы из Бобруйска в Минск. И уже тогда не могла позволить себе просить деньги у родителей. Мои мама с папой трудились на заводе "Белшина"», — делилась актриса в одном из интервью.

После окончания театрального училища в Минске Ирина год проработала в Театре белорусской армии. В 2004-м девушка переехала в Москву.

Карьера


Дебют Медведевой в кино состоялся в 1999 году. Она исполнила эпизодическую роль в сериале «Ускоренная помощь». В сентябре 2004 года артистка начала сниматься в скетч-шоу «Дорогая передача». В 2006 году Ирина вошла в состав группы актеров программы «6 кадров», которая принесла ей широкую известность.

Ирина Медведева (Фото: кадр из выпуска «6 кадров»)

«Наконец-то у меня появилась стабильная и интересная работа, я почувствовала надежную почву под ногами», — говорила Медведева.

Также актриса снялась в фильмах «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других. Фильмография Медведевой насчитывает более 20 проектов.

Примечательно, что Ирина также занималась музыкальной деятельностью. В паре со своим первым мужем, исполнителем Русланом Алехно, она выпустила композиции «Надо подумать» и «Сердце из стекла».

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Личная жизнь


В 2009 году Ирина Медведева вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым до этого встречалась в течение пяти лет.

«Познакомились в Минске, когда я училась в Белорусской академии искусств, а Руслан выступал в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Но встречаться мы начали уже в Москве», — вспоминала актриса.

Брак продлился всего лишь год. По словам артистки, супруги чувствовали, что вместе они не могут быть счастливыми.

Вторым мужем Ирины стал французский бизнесмен Гийом Буше. Союз был узаконен в 2018 году в Париже. С владельцем химчисток Медведева познакомилась благодаря общей знакомой. Ирина согласилась показать Гийому и его друзьям Москву во время их путешествия.

«Я не ожидала, что Гийом сделает предложение так быстро. Французы обычно встречаются лет по семь, потом делают предложение, а женятся еще через два года. Ну или до этого расстаются. Но в самом начале нашего знакомства я сказала Гийому, что я девушка серьезная, не завожу легких, ни к чему не обязывающих отношений. Еще у нас как-то зашел разговор про детей… Гийом очень хотел детей. А я убеждена, что дети должны рождаться в полноценной семье: сначала люди вступают в брак, а потом уже появляются дети», — признавалась артистка.

Примечательно, что венчание пары состоялось в Елоховском соборе в Москве. Вскоре супруги уехали жить во Францию. В Париже 19 июня 2019 года Медведева родила сына Савелия, а 22 октября 2021 года — дочь Есению. Свою семью Ирина предпочитает не показывать в социальных сетях.

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Ирина Медведева и сегодня живет в Париже, но при этом не разрывает свои связи с Россией. В Москве у нее осталась жить мать, также артистка продолжает сниматься для российского кино. По словам артистки, она даже не пыталась найти работу во Франции.

По мнению Медведевой, главный минус жизни в Европе — чрезмерная свобода, в том числе отсутствие цензуры в искусстве.

«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого. Например, мой муж очень любит Россию, потому что здесь сохранились основы культуры, воспитание, традиционные взгляды на семью», — сказала она в одном из интервью.

Чем сейчас занимается Ирина Медведева


Ирина Медведева в 42 года продолжает карьеру в России, но на постоянной основе живет в Париже. Ей приходится разрываться на три страны. За последнее время она успела сняться в Белоруссии и в России.

«В Париже я готовлюсь, учу роли, провожу время с семьей, а в Москве у меня нет свободной минуты, я день и ночь работаю», — отмечала Медведева.

Стоит отметить, что она примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров».

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«Иногда я как компьютер»: Воробьев о последствиях инсульта, которые не победил
Воробьев после инсульта страдает от бессонницы
07 марта 2025, 11:00

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Алексей Воробьев после инсульта страдает от бессонницы, а иногда и вовсе ощущает себя «компьютером». Об этом исполнитель «Сумасшедшей» рассказал изданию «Страсти».
«Иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу. Я научился с этим жить, и адаптировался к тому, как работает теперь мое тело. Но работать и жить «в полноги» я не хочу и не умею. Потому нагружаю себя до такой степени, чтобы и тело, и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет», — прокомментировал он.

Возвращаясь к бессоннице, мужчина способен заснуть только лишь, когда сильно измотан во всех смыслах: физически и эмоционально.

Воробьев ненавидит чувство и не допускает мысль о том, что инсульт ослабил его. Более того, он не принимает этого в других людях.

Ранее стало известно о главном недостатке лица Агаты Муцениеце.

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«Такая физиология»: Агата Муцениеце раскрыла свой главный недостаток лица
Актриса Агата Муцениеце заявила, что не стесняется своего красного носа
07 марта 2025, 10:43

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее нос краснеет сразу, как становится хоть чуть-чуть холодно, однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности.
«Все интересуются, почему у меня все время красный нос. У меня такое строение – близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать? Хожу с красным носом», — рассказала поклонникам Муцениеце.

Однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности и даже считает свой красный нос очень обаятельным.

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