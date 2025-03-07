SHOT: Бурунов опроверг информацию о своей задолженности перед ФНС

Сергей Бурунов (Фото: Telegram/sergeyburunovofficial)
Актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов опроверг наличие долга перед налоговой. Как пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на представителей артиста, все дело в техническом сбое.
Представители подчеркнули, что никаких долгов у Бурунова не имеется.
Перед этим в сети появились данные, что исполнитель роли подполковника Яковлева должен налоговикам почти 11 миллионов рублей. Уточнялось, что в ведомстве Бурунова якобы уже предупреждали о возможности блокировки счетов.
Ранее также сообщалось, что скандальной «королеве марафонов» Елене Блиновской не хватит всей ее собственности, чтобы погасить задолженность перед ФНС. Недавно женщину приговорили к пяти годам колонии.
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Перед этим в сети появились данные, что исполнитель роли подполковника Яковлева должен налоговикам почти 11 миллионов рублей. Уточнялось, что в ведомстве Бурунова якобы уже предупреждали о возможности блокировки счетов.
Ранее также сообщалось, что скандальной «королеве марафонов» Елене Блиновской не хватит всей ее собственности, чтобы погасить задолженность перед ФНС. Недавно женщину приговорили к пяти годам колонии.
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Никита Кротов