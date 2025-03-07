Mash: Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома»

Юлия Высоцкая (Фото: instagram*/juliavysotskayaofficial)
Свой бизнес «Едим дома» продала актриса Юлия Высоцкая, пишет Telegram-канал Mash. Речь идет о кулинарных студиях, закусочных и производстве товаров.
По информации журналистов, убытки спровоцированы в том числе видео-мемами с обугленными сырниками, макаронами с водкой и горящим шашлыком. Уточняется, что выручка одной из компаний, которая занималась франшизой Высоцкой, стала падать с середины 2022 года. Убытки в 2023 году составили 99 тысяч.
Ранее сообщалось, что актер Сергей Бурунов опроверг наличие долга в почти 11 миллионов рублей перед налоговой службой. По словам представителей знаменитости, произошел технический сбой.
Кроме того, пользователи сети набросились на братьев Меладзе после нового трека «Игры». Подробнее в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
Ранее сообщалось, что актер Сергей Бурунов опроверг наличие долга в почти 11 миллионов рублей перед налоговой службой. По словам представителей знаменитости, произошел технический сбой.
Кроме того, пользователи сети набросились на братьев Меладзе после нового трека «Игры». Подробнее в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов