Пьянство, месть воздыхателя и происки свекрови Екатерины Васильевой: куда пропала актриса Елена Корикова

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)
Актриса Елена Корикова опубликовала последний пост в соцсетях в 2022 году. На данный момент о жизни артистки ничего не известно. Елена не даёт интервью, тем более не снимается в кино: по данным сервиса «Кинопоиск», последняя работа с её участием - сериал «Шелест. Большой передел», вышедший в 2018 году.
Но это сейчас… А если мы вернёмся в нулевые, то Елена Корикова блистала. После выхода «Бедной Насти» актриса стала очень популярной, её приглашали известные глянцевые журналы на съёмки, она была частым гостем светских мероприятий. Что же произошло? Почему путеводная звезда Кориковой погасла? Об этом читайте в материале «Радио 1».
После окончания школы в Ростове-на-Дону Елена Корикова едет в Москву, чтобы поступать в театральный вуз. С первой попытки она сдаёт вступительные экзамены во ВГИК, её принимают в мастерскую Сергея Соловьёва.
Учась на первом курсе, актриса дебютировала в кино: она сыграла в фильме Анатолия Матешко «Ха-би-ассы». После Елена стала получать много предложений: она снялась в таких картинах, как «Я обещала, я уйду» Валерия Ахадова, «Три сестры» Сергея Соловьёва и «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова. Именно роль Лизы в «Барышне-крестьянке» принесла ей первую награду — в 1995 году Корикова получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Киношок», кроме этого, актриса была номинирована на премию «Ника».
Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)
После окончания ВГИКа Елена вряд ли напоминала трепетную выпускницу – она уже была востребованной актрисой, утвердившейся в киноиндустрии. Корикову часто приглашали сниматься в музыкальных клипах, например, её можно увидеть в клипах на песни «Позови меня с собой» Аллы Пугачёвой, «Летний дождь» Леонида Агутина, и, конечно же, «Плохая девочка» группы «Винтаж».
В 2001 году Елену пригласили в труппу театра «Современник» — это предложение поступило от самой Галины Волчек. Актриса играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Анфиса», «Бесы».
В театре Корикова работала до 2004 года, параллельно начав сниматься в одном из самых знаковых проектов своей карьеры — сериале «Бедная Настя». Главная роль в этой исторической драме принесла ей огромную популярность. Сериал имел международный успех, его транслировали в разных странах, так, в одном только Китае за судьбой главной героини следили более 20 миллионов зрителей.
После стремительного карьерного взлёта Елена Корикова неожиданно исчезла из медиапространства. Вскоре о ней начали распространяться неприятные слухи: говорили, что актриса злоупотребляет алкоголем и принимает запрещённые вещества. Корикова долго игнорировала сплетни, однако в какой-то момент решила расставить все точки над «и». Она подала иск в суд, требуя защиты своей чести и достоинства.
Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)
Позже Корикова раскрыла истинную причину этих слухов: по её словам, это была месть влиятельного поклонника, которому она отказала. Имя этого человека актриса не раскрыла, но уверенно заявила, что он приложил максимум усилий, чтобы испортить её репутацию.
Ещё в студенческие годы Елена Корикова познакомилась с Дмитрием Рощиным, сыном знаменитой актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина.
Елена безоглядно влюбилась в молодого человека. Они начали встречаться, и спустя непродолжительное время Елена сообщила возлюбленному о своей беременности.
Дмитрий поступил как настоящий джентльмен и предложил Елене узаконить отношения. Однако свадьба так и не состоялась — в дело вмешалась Екатерина Васильева. Первое знакомство с потенциальной невесткой оставило у неё крайне негативное впечатление. Васильева не поверила в искренность чувств Кориковой, посчитав, что девушка лишь хочет привязать к себе её сына. Более того, она убедила Дмитрия, что ребёнок, которого ждёт Елена, вовсе не от него. В итоге Рощин встал на сторону матери и отказался от свадьбы с Кориковой. Вскоре Елена родила сына, которого назвала Арсением. Она дала ему свою фамилию и взяла на себя всю ответственность за его воспитание.
Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)
После расставания с Кориковой Дмитрий Рощин оставил светскую жизнь, переехал в деревню и полностью посвятил себя религии. Он является настоятелем храма святителя Николая Мирликийского на Трёх горах. Личную жизнь Дмитрий тоже устроил: Рощин женился и стал отцом восьмерых детей.
В 2021 году Елена Васильева приняла иноческий постриг, получив имя матушка Василиса. Ни она, ни Дмитрий так и не признали сына Кориковой.
Первым мужем актрисы стал писатель Дмитрий Липскеров. Их отношения развивались быстро — Дмитрий быстро сделал актрисе предложение и даже подружился с её сыном Арсением. Однако семейное счастье оказалось недолговечным: спустя два года брак был расторгнут.
Позже Корикова стала встречаться с режиссёром и оператором Максимом Осадчим. Вместе они уехали в США, где Елена попробовала себя в экспериментальном кино. Однако, пара вернулась в Москву.
Осадчий действительно любил Елену. Он не только заботился о ней и её сыне, но и стал менеджером актрисы, продвигая её в киноиндустрии. Именно благодаря усилиям Максима Елена Корикова получила приглашение на кастинг сериала «Бедная Настя».
По слухам, на съёмках «Бедной Насти» у актрисы вспыхнул роман с актёром Даниилом Страховым, игравшего в сериале барона Владимира Корфа, который был влюблён в героиню Кориковой. Об их близких отношениях судачили не только коллеги, но и гримёры с костюмерами. Страхов был женат на актрисе Марии Леоновой. Говорили, что супруга актёра приходила на съёмочную площадку и устраивала сцены ревности. В итоге Корикова разорвала отношения с Осадчим, сообщает интернет-журнал «Культурология.рф».
Елена Корикова и Максим Осадчий (Фото: Вконтакте, @elenakorikovaofficial)
Также ходили слухи, что за сердце Елены Кориковой боролся и Андрей Малахов, который якобы даже делал ей предложение.
С 2010 года артистка состояла в отношениях с актёром Сергеем Астаховым. Однако их роман не продлился долго. Позже в жизни артистки появился продюсер Сергей Черных, но и эти отношения вскоре исчерпали себя. Следующим избранником Елены стал актёр Константин Соловьёв, который ради неё оставил жену и детей. Однако и с ним актриса рассталась.
В 2021 году в СМИ писали о тайном замужестве Елены Кориковой. Спустя некоторое время актриса подтвердила эту информацию, однако личность своего избранника не раскрыла. Известно только то, что это какой-то чиновник. Супруги живут в особняке в Черногории.
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Актёрская карьера
После окончания школы в Ростове-на-Дону Елена Корикова едет в Москву, чтобы поступать в театральный вуз. С первой попытки она сдаёт вступительные экзамены во ВГИК, её принимают в мастерскую Сергея Соловьёва.
Учась на первом курсе, актриса дебютировала в кино: она сыграла в фильме Анатолия Матешко «Ха-би-ассы». После Елена стала получать много предложений: она снялась в таких картинах, как «Я обещала, я уйду» Валерия Ахадова, «Три сестры» Сергея Соловьёва и «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова. Именно роль Лизы в «Барышне-крестьянке» принесла ей первую награду — в 1995 году Корикова получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Киношок», кроме этого, актриса была номинирована на премию «Ника».
Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)
После окончания ВГИКа Елена вряд ли напоминала трепетную выпускницу – она уже была востребованной актрисой, утвердившейся в киноиндустрии. Корикову часто приглашали сниматься в музыкальных клипах, например, её можно увидеть в клипах на песни «Позови меня с собой» Аллы Пугачёвой, «Летний дождь» Леонида Агутина, и, конечно же, «Плохая девочка» группы «Винтаж».
В 2001 году Елену пригласили в труппу театра «Современник» — это предложение поступило от самой Галины Волчек. Актриса играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Анфиса», «Бесы».
В театре Корикова работала до 2004 года, параллельно начав сниматься в одном из самых знаковых проектов своей карьеры — сериале «Бедная Настя». Главная роль в этой исторической драме принесла ей огромную популярность. Сериал имел международный успех, его транслировали в разных странах, так, в одном только Китае за судьбой главной героини следили более 20 миллионов зрителей.
Месть поклонника
После стремительного карьерного взлёта Елена Корикова неожиданно исчезла из медиапространства. Вскоре о ней начали распространяться неприятные слухи: говорили, что актриса злоупотребляет алкоголем и принимает запрещённые вещества. Корикова долго игнорировала сплетни, однако в какой-то момент решила расставить все точки над «и». Она подала иск в суд, требуя защиты своей чести и достоинства.
Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)
Позже Корикова раскрыла истинную причину этих слухов: по её словам, это была месть влиятельного поклонника, которому она отказала. Имя этого человека актриса не раскрыла, но уверенно заявила, что он приложил максимум усилий, чтобы испортить её репутацию.
«Он пообещал, что всю жизнь положит на уничтожение меня — и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам», — говорила Корикова.
Козни несостоявшейся свекрови
Ещё в студенческие годы Елена Корикова познакомилась с Дмитрием Рощиным, сыном знаменитой актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина.
Елена безоглядно влюбилась в молодого человека. Они начали встречаться, и спустя непродолжительное время Елена сообщила возлюбленному о своей беременности.
Дмитрий поступил как настоящий джентльмен и предложил Елене узаконить отношения. Однако свадьба так и не состоялась — в дело вмешалась Екатерина Васильева. Первое знакомство с потенциальной невесткой оставило у неё крайне негативное впечатление. Васильева не поверила в искренность чувств Кориковой, посчитав, что девушка лишь хочет привязать к себе её сына. Более того, она убедила Дмитрия, что ребёнок, которого ждёт Елена, вовсе не от него. В итоге Рощин встал на сторону матери и отказался от свадьбы с Кориковой. Вскоре Елена родила сына, которого назвала Арсением. Она дала ему свою фамилию и взяла на себя всю ответственность за его воспитание.
Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)
После расставания с Кориковой Дмитрий Рощин оставил светскую жизнь, переехал в деревню и полностью посвятил себя религии. Он является настоятелем храма святителя Николая Мирликийского на Трёх горах. Личную жизнь Дмитрий тоже устроил: Рощин женился и стал отцом восьмерых детей.
В 2021 году Елена Васильева приняла иноческий постриг, получив имя матушка Василиса. Ни она, ни Дмитрий так и не признали сына Кориковой.
Брак с Липскеровым и другие романы
Первым мужем актрисы стал писатель Дмитрий Липскеров. Их отношения развивались быстро — Дмитрий быстро сделал актрисе предложение и даже подружился с её сыном Арсением. Однако семейное счастье оказалось недолговечным: спустя два года брак был расторгнут.
Позже Корикова стала встречаться с режиссёром и оператором Максимом Осадчим. Вместе они уехали в США, где Елена попробовала себя в экспериментальном кино. Однако, пара вернулась в Москву.
Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов
Осадчий действительно любил Елену. Он не только заботился о ней и её сыне, но и стал менеджером актрисы, продвигая её в киноиндустрии. Именно благодаря усилиям Максима Елена Корикова получила приглашение на кастинг сериала «Бедная Настя».
По слухам, на съёмках «Бедной Насти» у актрисы вспыхнул роман с актёром Даниилом Страховым, игравшего в сериале барона Владимира Корфа, который был влюблён в героиню Кориковой. Об их близких отношениях судачили не только коллеги, но и гримёры с костюмерами. Страхов был женат на актрисе Марии Леоновой. Говорили, что супруга актёра приходила на съёмочную площадку и устраивала сцены ревности. В итоге Корикова разорвала отношения с Осадчим, сообщает интернет-журнал «Культурология.рф».
Елена Корикова и Максим Осадчий (Фото: Вконтакте, @elenakorikovaofficial)
Также ходили слухи, что за сердце Елены Кориковой боролся и Андрей Малахов, который якобы даже делал ей предложение.
С 2010 года артистка состояла в отношениях с актёром Сергеем Астаховым. Однако их роман не продлился долго. Позже в жизни артистки появился продюсер Сергей Черных, но и эти отношения вскоре исчерпали себя. Следующим избранником Елены стал актёр Константин Соловьёв, который ради неё оставил жену и детей. Однако и с ним актриса рассталась.
Как сейчас складывается личная жизнь Елены Кориковой
В 2021 году в СМИ писали о тайном замужестве Елены Кориковой. Спустя некоторое время актриса подтвердила эту информацию, однако личность своего избранника не раскрыла. Известно только то, что это какой-то чиновник. Супруги живут в особняке в Черногории.
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