Певец Данко раскрыл горькую правду о звёздах российского шоу-бизнеса

Кого-то после первого успеха ждут большие деньги и всеобъемлющая слава, а кого-то забвение и проблемы с ментальным здоровьем. Что произошло со Степановым из «Обитаемого острова», какой диагноз поставили актеру, сыгравшему юного Энакина в «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», и почему Шибанов из «Солдатов» лишился зубов — в материале «Радио 1».