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Певец Данко раскрыл горькую правду о звёздах российского шоу-бизнеса

Данко (фото: Instagram* @danko_star)

Данко (фото: Instagram* @danko_star)

Певец, актёр и бывший артист Большого театра Данко (настоящее имя – Александр Фадеев) поразмышлял о состоянии отечественного шоу-бизнеса в интервью изданию «Страсти».


55-летний артист раскритиковал своих коллег. Он подчеркнул, что современные звёзды как правило создают песни только для того, чтобы стать ещё более популярными.

«Какие у нас сейчас коллаборации? Бездушные и лицемерные. Делают совместные треки только знаменитые с суперзнаменитыми, удачливые с супер-удачливыми. Если ты начинающий артист — фиг тебе, на тебя плюют. Вот выбьешься в люди — тогда Киркоров первым к тебе прибежит», – подчеркнул Данко.
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Почему звезда сериала «Солдаты» лишился зубов и как актер из «Звездных войн» оказался в психушке: артисты, которые пропали после съемок
09 февраля 2025, 19:08

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Кого-то после первого успеха ждут большие деньги и всеобъемлющая слава, а кого-то забвение и проблемы с ментальным здоровьем. Что произошло со Степановым из «Обитаемого острова», какой диагноз поставили актеру, сыгравшему юного Энакина в «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», и почему Шибанов из «Солдатов» лишился зубов — в материале «Радио 1».

Василий Степанов

В 2008 году вышла картина «Обитаемый остров» по роману братьев Стругацких. Казалось, что люди массово влюбились в Василия Степанова, который сыграл роль Максима Каммерера. Актер привлекал публику своими огромными голубыми глазами, светлыми кудрями и острыми скулами.

Степанов оказался уроженцем Смоленской области, он окончил спортивный техникум и по совету товарищей принял решение попробовать свои силы в театральных вузах. Только поступив в Щукинское театральное училище, Василий получил свою первую роль. Деренский парень еще не успел разобраться в тонкостях драматического искусства и сценической речи, однако создатели картины закрыли на это глаза — никто не скрывал, что молодого актера утвердили в первую очередь за привлекательную внешность. Казалось, что такая работа откроет ему двери любых кастингов и снимать Степанова будут постоянно.

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Однако после премьеры фильма все в жизни Василия пошло не так. Он не смог совладать со звездной болезнью, стал отказываться от большого количества предложений, через некоторое время актера перестали куда-либо звать, и Степанов вовсе исчез из инфополя.

Потом оказалось, что у Василия выявили шизофрению. Экс-артист начал лечиться в психиатрической клинике. В настоящий момент, как говорил его брат, Степанов занимается огородом и совершенно далек от мыслей о возвращении на экраны. Личная жизнь былого красавца тоже не сложилась: он не был в браке и у него нет девушки.

Джейк Ллойд (Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)

Джейк Ллойд

На экраны Джейк Ллойд попал в 1996 году, когда ему было только семь лет. Популярность пришла к актеру спустя три года, когда он исполнил роль юного Энакина Скайуокера в картине «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Съемки в таком кассовом фильме должны были стать трамплином для юного актера, но он оказался не готов к вниманию журналистов и публики.

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В 2001 году Джейк решил бросить актерство и больше не сниматься. Сам актер объявлял, что именно «Звездные войны» и роль Энакина пустили его жизнь под откос. Ллойд говорил, что столкнулся с буллингом в школе из-за своей известности и морально устал от назойливой прессы. Однако его мать потом опровергла слова мальчика, заявив, что Джейк остался фанатом «Звездных войн», а сниматься перестал из-за какой-то семейной драмы.

Джейк Ллойд (Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)

Выяснилось, что проблемы с ментальным здоровьем у Джейка начались еще в старшей школе. Парень начал страдать от галлюцинаций, и ему диагностировали «биполярное расстройство». Принимать лекарства Ллойд не захотел, так что его состояние ухудшалось. В 2008 году Джейку поставили еще один диагноз — «параноидальная шизофрения». Тогда он уже жаловался на людей с черными глазами, которые преследуют его, и вел воображаемые беседы. Новый удар по психике Джейка произошел в 2018 году, когда во сне скончалась его сестра Мэддисон, с которой он снимался в «Звездных войнах».

Состояние бывшего артиста так и не улучшилось — в 2023 году Ллойда задержали правоохранительные органы, после того как он остановил машину посреди оживленной трассы. У Джейка случился нервный срыв и он попал в психиатрическую лечебницу.

Юрий Шибанов (Фото: кадр из сериала «Солдаты»)

Юрий Шибанов

Успех пришел к Юрию Шибанову после выхода на экраны сериала «Солдаты», причем актер исполнил там сразу две роли: рядового (позже — младшего сержанта) Рената Фахрутдинова и его младшего брата Ильхама. Получить более знаковые роли у него не получилось. После съемок в «Солдатах» артиста звали по большей части на эпизодические роли. В 2012 году Юрий и вовсе перестал сниматься. Публика гадала, что же случилось с Шибановым. Выяснилось, что крест на карьере поставила тяжелая болезнь.

Юрий Шибанов (Фото: кадр из программы «Малахов»)


«У меня диагностировали биполярное расстройство. Вначале был диагноз «шизофрения». Когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое» — рассказывал позднее Шибанов в студии у Андрея Малахова.

Следом прибавился и парадонтит, из-за чего Юрий лишился практически всех зубов. У актера начались и проблемы в личной жизни — в 2021 году он развелся с супругой после 11 лет совместной жизни. У пары остался общий сын Александр.

Шибанов проходил лечение и надеется вернуться в профессию. Сейчас же он помогает другим — с 2024 года Юрий проводит бесплатные тренинги, основанные на актерских методиках.

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«Молодая девушка лет 70»: Шаляпин рассказал о трагической потере во время путешествия
09 февраля 2025, 18:48

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин отправился отдыхать на экзотические острова и, судя по всему, не в одиночку.
Артист поехал в морское путешествие. На место группы доставил катер. Всё прошло замечательно, однако для одной из туристов поездка обернулась серьёзной потерей.

«Приехали на этом чудесном катамаране. Единственное, он очень быстро мчал по волнам и девушка совсем молодая лет 70, которая сидела с нами, потеряла парик. Улетел. Но что делать, так бывает», – сообщил Шаляпин в своих соцсетях.
Организаторы различных шоу, которые приглашают Шаляпина к участию, нередко отмечали его способности легко и безобидно подшучивать над людьми. Также артист никогда не скрывал, что умеет находить общий язык с женщинами в возрасте. Он скрашивает им почтенные годы, а они в знак благодарности берут на себя его финансовое обеспечение.

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«Какая там личная жизнь?»: Алсу раскрыла, почему не ходит на свидания после развода
09 февраля 2025, 18:33

Алсу (фото: Instagram* @alsou_a)

Алсу сделала кокетливое признание о личном и рассказала, что поднимает ей настроение после развода.
Певица устроила яркую фотосессию в насыщенном розовом костюме. Она сделала красивую укладку мелкими волнами и нанесла гламурный макияж, акцентирующий внимание на широко распахнутых глазах. Алсу даже сделала маникюр в цвет своего наряда.

«Розовый всегда поднимает настроение! Может только мне, поскольку я «розовая вода» (Ал-су), а может, я просто в хорошем настроении», – поделилась исполнительница хита «Зимний сон».
Также певица обратилась к поклонникам, которые с нетерпением ждут выхода её новых песен. Она заверила, что совсем скоро порадует их музыкальными новинками. Алсу подчеркнула, что работает, не покладая рук: пишет новые песни, готовится к предстоящим концертам, снимает клипы и занимается танцами.

«Какая там личная жизнь? Некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание», – отметила в заключение Алсу.
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«Я родила! Муж держал меня за руку»: молодая жена Курбана Омарова впервые стала мамой
09 февраля 2025, 18:16

Курбан Омаров и Валерия Мага (фото: Instagram* @zimamoscow)

23-летняя Валерия Мага сегодня поделилась своим счастьем – она впервые стала мамой. Жена Курбана Омарова призналась, что родила ещё 1 февраля.
Валерия рассказала, что рождение сына стало для неё чем-то невероятным, настоящим космосом.

Девушка поделилась, что Курбан присутствовал на родах.

«Всё произошло, словно в самом прекрасном сне... Я услышала первый крик своего сына! Мой муж был рядом, держал меня за руку. Спасибо, родной, с тобой я чувствовала себя так спокойно», – отметила Мага.
Валерия стала мамой впервые, а вот у Омарова родился уже третий ребёнок. В браке с Аллой Воденко у него родился сын, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

О романе с Валерией Курбан рассказал в 2022 году. А в 2024-м они поженились. 25 августа стало известно о беременности девушки.

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Выкидыш, депрессия и затворничество: жизнь единственной внучки Людмилы Гурченко покатилась по наклонной после романа с Прохором Шаляпиным
09 февраля 2025, 17:06

Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

Единственная внучка певицы и актрисы Людмилы Гурченко после потери работы на телевидении посвятила себя воспитанию дочери. Ей пришлось столкнуться с предательством любимого человека, отсутствием средств и даже выкидышем. Не сумев справиться с трудностями, Елена Королева впала в депрессию, а утешение пыталась найти в отношениях с Прохором Шаляпиным.
Однако роман не принес Королевой ни радости, ни удовлетворения: после расставания с артистом Елена и вовсе ушла в тень. Что сейчас происходит со скандальной внучкой Людмилы Гурченко — в материале «Радио 1».

Подсидел родной отец

Со смерти Людмилы Гурченко прошло более двенадцати лет, однако ее дела семейные все еще находят отголоски в обсуждениях фанатов. Браки эстрадной певицы никогда не были полны счастья и любви — со всеми своими мужьями Гурченко прощалась без жалости.

Единственная дочь Гурченко появилась в 1959 году. Она родилась в браке актрисы со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили. Людмила хотела, чтобы девочка продолжила ее дело, однако Мария предпочла медицину. На этой почве мать и дочь постоянно ссорились.

Новая волна конфликтов нахлынула, когда Маша в обход Гурченко заключила брак с мужчиной, который совсем не нравился актрисе. Между матерью и дочерью был серьезный разговор — из-за него Людмила и Мария окончательно отдалились друг от друга.

Дмитрий Медведев и Людмила Гурченко (Фото: kremlin.ru)

Вдалеке от Гурченко Мария родила сына Марка и дочь Елену. Потом дочь артистки столкнулась с ударом судьбы — 17-летний Марк скончался. Предварительно, причиной смерти назвали передозировку запрещенными препаратами.

О кончине внука сама Гурченко узнала от соседей — дочь настолько не желала иметь с матерью ничего общего, что умолчала о произошедшем.

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В отличие от Марии, с известной бабушкой Елена Королева поддерживала теплые отношения: даже после ее ухода из жизни внучка поминала актрису только добрым словом.

После смерти Гурченко начался раздел имущества. Желавшая обеспечить единственную внучку Людмила завещала ей почти все имущество, однако она вписала в документы и отца Елены.

Совершенно неожиданно для всех отец Королевой не захотел уступать собственной дочери наследство.

«У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса — она не дала нам договориться. Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом. Я даже боюсь их пускать на дачу, чтобы не получилось, как в «Елене» Звягинцева. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось», — отмечала Королева в студии федеральных телеканалов.

Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)


Разборки за имущество длились почти шесть лет: только после затяжных конфликтов и встреч в суде родные смогли договориться.

Елене Королевой досталось две квартиры Гурченко в центре Москвы, загородный двухэтажный дом в Подмосковье и две машины.

Однако владеть имуществом эстрадной певицы Королевой пришлось недолго: после пандемии работавшая телеведущей Елена вдруг лишилась работы.

Чтобы хоть как-то получить деньги на пропитание в отсутствии работы, Елена решила продать имущество бабушки. Вот только и тут ее ждало разочарование — за все время не появилось ни одного желавшего приобрести квартиры или дачу.

Прохор Шаляпин и Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

​Связь с Шаляпиным и потасовка с блогером

О проблемах Елены со спиртным уже давно ходят самые пугающие слухи. Женщина регулярно становилась участницей скандалов якобы будучи нетрезвой.

Говорили, Королева начала прикладываться к бутылке еще на позиции гостевого редактора на телевидении. Большая нагрузка, проблемы в личной жизни привели к тому, что внучка Гурченко стала топить свое горе в спиртном. Одна из подобных «алкогольных вечеринок» закончилась рукоприкладством — Королева подралась с блогером Ларой Фрост. Бизнесвумен подумала, что женщина флиртует с ее молодым человеком и напала первой.

«Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты», — говорила тогда Елена изданию «Комсомольская правда».

Публика прозвала Королеву разбитной разведенкой и разлучницей и навесила на нее клеймо «третьей лишней».

«От осинки не родятся апельсинки»;

«Людмила Марковна в гробу вертится»;

«Оторопь берет. И это внучка Гурченко!» — писали люди в Сети.

Потом одинокая Королева закрутила роман с артистом Прохором Шаляпиным. К слову, романтические отношения между ними начинались, фактически, с дружбы, однако быстро превратились в нечто большее.

Елена Королева и Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Шаляпин отмечал, что они с Королевой нашли друг друга, поскольку оба считают себя «двумя одиночествами». Артист был вместе с подругой, когда внучка Гурченко находилась в розыске украденного видеоархива. Шаляпин и Королева и сами не поняли, как стали ближе.

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Люди судачили, что именно Прохор и был отцом ребенка, которого Королева ждала вплоть до третьего месяца беременности, но сам артист опровергал такую информацию. На фоне нервного стресса и иных расстройств Елена вдруг потеряла малыша.

И снова Королевой пришел на помощь Прохор Шаляпин, однако намекнул, что ни о каких романтических отношениях и речи быть не может.

«Лена в последнее время ведет себя странно. Я не исключаю, что из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась. На Шаляпина у нее были надежды», — говорили о происходящем между Королевой и Шаляпиным в ближайшем окружении парочки.

Елена Королева c дочкой Таисией (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

​Затворничество единственной внучки Гурченко

Проблемы с деньгами, предательство Шаляпина и потеря ребенка довели Елену до депрессии. Как говорил друг семьи певца Прохора Шаляпина, после того как внучку Гурченко, беременную, оставили все мужчины, Елена практически перестала покидать дом, не ведет публичную жизнь.

Королева перестала следить за своей внешностью и потихоньку набрала вес. Примерно четыре года назад женщина пыталась снова построить личную жизнь, но ничего не вышло.

«Работала из дома до июня. Сейчас я — содержанка. Вся надежда на моего мужчину», — отмечала Елена.

За своей единственной дочкой Таисия Королева пристально следит. Несколько раз внучка Гурченко предпринимала попытки передать ответственность за девочку отцу ребенка, однако Таисия наотрез отказалась жить с папой.

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