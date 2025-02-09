Певец Данко раскрыл горькую правду о звёздах российского шоу-бизнеса

Данко (фото: Instagram* @danko_star)
Певец, актёр и бывший артист Большого театра Данко (настоящее имя – Александр Фадеев) поразмышлял о состоянии отечественного шоу-бизнеса в интервью изданию «Страсти».
55-летний артист раскритиковал своих коллег. Он подчеркнул, что современные звёзды как правило создают песни только для того, чтобы стать ещё более популярными.
«Какие у нас сейчас коллаборации? Бездушные и лицемерные. Делают совместные треки только знаменитые с суперзнаменитыми, удачливые с супер-удачливыми. Если ты начинающий артист — фиг тебе, на тебя плюют. Вот выбьешься в люди — тогда Киркоров первым к тебе прибежит», – подчеркнул Данко.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова