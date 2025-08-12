Оскар Кучера раскрыл, что общего у Пугачевой и Слепакова*

12 августа 2025, 09:19

Оскар Кучера заявил, что уехавший из РФ Слепаков* удивил его не меньше Пугачевой

Оскар Кучера (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Актер и телеведущий Оскар Кучера выразил свое разочарование по поводу поведения певицы Аллы Пугачевой и комика Семена Слепакова*.





В интервью aif.ru он признался, что уход Аллы Борисовны произвел на него сильное впечатление, а творчество Слепакова* стало для него неожиданным разочарованием.





«Мне было грустно видеть, как ушла Алла Борисовна. Это было громко. А от Сени Слепакова* я такого не ожидал. Я не могу сказать, что разочаровался в нем, ведь никогда не был в восторге от его личности. Просто жаль, мне он раньше нравился. Его творчество было забавным. Не понимаю, зачем он так поступает... Я говорю о песнях, которые он сейчас пишет. Не хочу верить, что это все ради денег», — поделился Кучера.

«Настолько всё это низко», — с грустью заключил Оскар.