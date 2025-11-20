Оскароносный актер объявил себя бомжом
Американский актер Кевин Спейси стал бездомным после краха карьеры
Оскароносный американский актер Кевин Спейси остался без жилья после краха карьеры, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
По словам артиста, ему приходится перебиваться ночлежками в отелях. Из-за отсутствия работы и судебных тяжб он продал свой дом в Балтиморе, собственником которого являлся 12 лет.
«Я еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — сказал звезда Голливуда.Напомним, на актера обрушились многочисленные обвинения в неподобающем поведении. Netflix исключил Спейси из сериала «Карточный домик», а многие проекты с его участием отменили. При этом в 2023 году британский суд признал его невиновным по 12 эпизодам.