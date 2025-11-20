Оскароносный актер объявил себя бомжом

20 ноября 2025, 20:05

Американский актер Кевин Спейси стал бездомным после краха карьеры

Кевин Спейси (Фото: РИА Новости/Роман Галкин)

Оскароносный американский актер Кевин Спейси остался без жилья после краха карьеры, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.





По словам артиста, ему приходится перебиваться ночлежками в отелях. Из-за отсутствия работы и судебных тяжб он продал свой дом в Балтиморе, собственником которого являлся 12 лет.

«Я еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — сказал звезда Голливуда.