В России выступит популярный американский рэпер
Американский рэпер марокканского происхождения Карим Харбуш, известный под псевдонимом French Montana, выступит в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Say Agency.
Концерт пройдет 23 апреля 2026 года на сцене VK Stadium. В программе — главные хиты артиста, в том числе Unforgettable и Wish U Well, принесшие ему номинации на Grammy и Billboard Music Awards.
Организаторы не исключают, что во время поездки в Россию исполнителя может сопровождать его невеста — принцесса Дубая Махра Аль-Мактум.
Стоит отметить, что Карим Харбуш является одним из самых заметных представителей хип-хопа 2010-х годов.
Ранее стало известно, что певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) анонсировала выход нового трека с американским рэпером, имя которого пока держится в тайне.
Читайте также: