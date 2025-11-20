На актера из «Сумерек» напали в центре Санкт-Петербурга

20 ноября 2025, 19:04

Американский актер Джастин Чон подрался с незнакомцем в центре Петербурга

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Американский актер Джастин Чон, известный по роли Эрика Йорки в фильме «Сумерки», подрался с незнакомцем на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».





По словам 44-летнего артиста, он шел в наушниках, когда прохожий начал преследовать его с криками. Мужчина попытался объяснить, что не понимает русскую речь, но в ответ получил толчок.

«Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые удержали его, чтобы я смог уйти», — рассказал Джастин своей жене.

Кристен Стюарт и Джастин Чон (Кадр из фильма «Сумерки»)

Ранее сообщалось, что американский рэпер Xzibit залпом осушил бутылку водки, выступая в Москве. Этот момент запечатлели на видео.

