ОСН: Надежда Бабкина борется с хандрой с помощью уборки

08 октября 2025, 18:13

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что для неё лучший способ борьбы с хандрой — это физическая активность и домашние дела. По словам певицы, уборка помогает ей привести в порядок мысли.





Звезда посоветовала всем, кто переживает непростой период, заняться простыми домашними делами — мытьём полов, стиркой и другими бытовыми задачами. По её наблюдениям, такие занятия помогают структурировать мысли и вернуть ясность и спокойствие.





«Я начинаю генеральную уборку, расставляю все по полочкам. И тогда кажется, что и в голове все становится на свои места. Вы знаете, я давно заметила, что в чистом доме куда быстрее гнетущие мысли исчезают, чем в хаосе. Я начинают уборку, и это мне помогает отключиться от негатива», — призналась Бабкина в беседе с Общественной Службой Новостей.