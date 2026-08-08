Паулина Андреева снялась в сексуальных позах у ретроавтомобиля — фото

08 августа 2026, 10:11

Паулина Андреева опубликовала кадры со съёмок в компании Янковского и Борисова

Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Актриса Паулина Андреева появилась в откровенном образе на новых снимках со съёмочной площадки. Соответствующие кадры она опубликовала в личном блоге.





37-летняя звезда сериала «Метод» позировала у ретроавтомобиля вместе с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. На свежих фото она запечатлена в смелом наряде. Для съёмок актриса сделала высокую причёску и дополнила образ тёмными солнцезащитными очками.

«Битва моторов! Скоро!» — подписала публикацию актриса.