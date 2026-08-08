Паулина Андреева снялась в сексуальных позах у ретроавтомобиля — фото
Паулина Андреева опубликовала кадры со съёмок в компании Янковского и Борисова
Актриса Паулина Андреева появилась в откровенном образе на новых снимках со съёмочной площадки. Соответствующие кадры она опубликовала в личном блоге.
37-летняя звезда сериала «Метод» позировала у ретроавтомобиля вместе с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. На свежих фото она запечатлена в смелом наряде. Для съёмок актриса сделала высокую причёску и дополнила образ тёмными солнцезащитными очками.
«Битва моторов! Скоро!» — подписала публикацию актриса.На одном из снимков Паулина лежит на траве у водоёма в белой майке на бретелях и юбке-футляре, рядом с ней находятся коллеги по площадке. На другом кадре Андреева сменила майку на лиф с V-образным декольте и осталась в полосатой юбке. У автомобиля она приняла несколько сексуальных поз перед камерой.