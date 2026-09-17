«Особа голубых кровей»: Мать Ходченковой выживает на одну пенсию в деревне

17 сентября 2026, 14:23

Super: мама актрисы Светланы Ходченковой выживает на одну пенсию в деревне

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Пока Светлана Ходченкова продолжает актёрскую карьеру и снимается в громких проектах, её 65-летняя мать Татьяна ведёт совершенно иной образ жизни — в отдалённой деревне Владимирской области и практически без общения с дочерью. Об этом сообщили звездные обозреватели.