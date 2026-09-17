«Особа голубых кровей»: Мать Ходченковой выживает на одну пенсию в деревне
Пока Светлана Ходченкова продолжает актёрскую карьеру и снимается в громких проектах, её 65-летняя мать Татьяна ведёт совершенно иной образ жизни — в отдалённой деревне Владимирской области и практически без общения с дочерью. Об этом сообщили звездные обозреватели.
О Татьяне Ходченковой известно немного, однако этой зимой она привлекла внимание СМИ: женщина подала иск к ТСЖ, сочтя коммунальные счета завышенными, пишет Super со ссылкой на источник. Она требовала перерасчёта и компенсации морального вреда. Как сообщил адвокат Ходченковой-старшей Денис Хорошилов, дело она проиграла, включая апелляцию, но сдаваться не намерена — планирует подать кассацию и обратиться в Верховный суд.
Отношения Светланы с матерью остаются закрытой темой. В одном из интервью актриса утверждала, что ближе Татьяны у неё никого нет и что они созваниваются почти каждый день. Сама Ходченкова-старшая говорила, что дочь не вмешивается в её дела и устраивает личную жизнь в Москве.
По данным инсайдера,около 19 лет назад Татьяна переехала в посёлок во Владимирской области вместе с гражданским мужем Александром. По версии собеседника, отношения разладились из-за привычек и характера Ходченковой-старшей: та довольно скандальна и, как утверждается, раньше «любила выпить». Два года назад Татьяна и Александр поссорились, будучи пьяными, после чего женщина решила переехать.
Дом она оставила бывшему мужу, забрав квадроцикл, надувную лодку, каркасный бассейн, небольшой автодом и машину — скромную иномарку, подаренную, по словам источника, Светланой. Татьяна перебралась в соседнюю деревню, где дом ей также купила дочь. Участок в 30 соток с двухэтажным коттеджем и баней обошёлся актрисе, как утверждает собеседник, в 4 млн рублей.
Татьяна, по данным инсайдера, использует только первый этаж — там есть кухня, спальня и ещё одна комната с печкой. В спальне стоит распечатанная фотография Светланы из косметического каталога и несколько актёрских наград, включая три киноматрёшки премии «Жорж», которые соседствуют с бутафорской статуэткой «Оскар». Вторым этажом, где очень холодно, она не пользуется.
Деревня, где живёт Татьяна, практически вымершая: без магазинов, школ, церкви и почти без мобильной связи. Круглый год там живут только Ходченкова-старшая и ещё одна семья, остальные соседи приезжают летом. Светлана, по словам источника, у матери бывает нечасто, а сама Татьяна практически ни с кем не общается. При этом жить вдали от цивилизации ей нравится: она занимается огородом, ездит на квадроцикле в лес за грибами и ходит на рыбалку.
Как сообщает источник СМИ, отношения со Светланой у Татьяны натянутые. По его словам, Ходченкова-старшая мечтает о внуках, но уверена, что не нужна дочери, которая якобы считает себя «особой голубых кровей».
Финансовая помощь от актрисы, если и поступает, то в виде покупки дома или машины, однако живёт Татьяна, по мнению инсайдера, на пенсию и деньги от продажи консервированных овощей с огорода. Ещё один источник дохода — сдача квартиры в Железнодорожном за десять тысяч рублей в месяц; эти средства она тратит на ремонт дома и корм для трёх собак и кошки. Животных Татьяна завела, чтобы те охраняли имущество от кротов и мышей.
Журналисты также выяснили, что за человеком, чьи ФИО совпадают с данными Татьяны, согласно официальному сайту судебных приставов, числится штраф 40 тысяч рублей. В чём именно состояло нарушение — неизвестно.
Менять место жительства Татьяна в ближайшее время не собирается. По словам инсайдера, она рассматривает возможность переезда в свою квартиру в Железнодорожном в случае серьёзной болезни — вызвать скорую в деревню практически невозможно. Кроме того, по информации источника, Татьяна не верит, что в глубокой старости дочь будет за ней ухаживать, а других родственников у неё не осталось.
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