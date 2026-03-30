«Дико стеснялась»: Лариса Гузеева рассказала о съёмках у Станислава Говорухина
Лариса Гузеева рассказала, что случайно попала в массовку фильма Говорухина
Лариса Гузеева рассказала историю своей дружбы со Станиславом Говорухиным.
В беседе с Пятым каналом актриса сообщила, что впервые встретилась с ним на съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». Тогда 18-летняя телеведущая попала в массовку случайно.
«Меня обещали познакомить с Высоцким... Этот эпизод, что я снималась в массовке, я как-то так его дико стеснялась и никогда никому не рассказывала», — поделилась Лариса Андреевна.Когда Гузеева рассказала Говорухину о её участии в проекте, режиссёр не вспомнил этого. Их настоящее знакомство состоялось только в 1990 году. Несмотря на стеснение, актриса легко заговорила с режиссёром, и он сразу предложил перейти на «ты». Со временем они подружились, встречались семьями и ходили друг к другу в гости.