«Лучше не допускать ошибок»: Полина Диброва оценила историю Блиновской и Лерчек

Полина Диброва высказалась об испытаниях Блиновской и Лерчек

Модель Полина Диброва на премьере психологического триллера «Гуру» в Москве оценила ситуацию с блогерами Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной (известной как Лерчек).





В разговоре с NEWS.ru фотомодель сообщила, что фигурантки уголовных дел прошли через серьёзные жизненные испытания.

«Конечно же, лучше не допускать ошибок. Что тут можно сказать? Мне кажется, что они прошли большие жизненные уроки и, наверное, они о чём-то поделятся с нами», — заявила бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва.