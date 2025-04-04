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«Особый вид боли»: Сын Айзы и Гуфа получил сотрясение мозга

Сын Айзы и Гуфа Сэм получил сотрясение мозга после падения на катке
Айза-Лилуна (Фото:Telegram/aizalovesyou)

Айза-Лилуна (Фото:Telegram/aizalovesyou)

Сын певицы Айзы и рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Сэм получил сотрясение мозга после падения на катке. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.
«У Сэма сотрясение мозга. Покатался на катке. Упал на коньках. Давно у нас сотрясений мозга не было. Быть мамой мальчика – это особый вид боли», — написала женщина.
По ее словам, у нее была паническая ночь, но сегодня мальчику уже лучше. Айза добавила, что сейчас они соблюдают покой, но в целом знаменитость «стала тяжело переносить болезни детей». Семья живет в Индонезии, младший сын Айзы Элвис с братом занимается серфингом, футболом и программированием, учатся ребята в одной из местных школ. Стоимость года обучения составляет около 900 тысяч рублей.

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Певец Витас опубликовал редкие кадры с женой и дочерью
04 апреля 2025, 11:42

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Известный певец Витас, (настоящее имя Виталий Грачев), поделился редкими фотографиями с супругой и старшей дочерью в своем блоге. На снимке Светлана Грачева позирует с 16-летней Аллой во время семейного завтрака в ресторане.
«Утречко», — подписал публикацию музыкант.

(Фото: Инстаграм*@vitasroom)
Вместе со Светланой Гранковской Витас воспитывает троих детей. Артист не раз признавался в интервью, что влюбился в нее с первого взгляда, когда ему было 19 лет, а ей — 15. Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2006 году, а через два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году в их семье появился сын Максим, а в 2021 году — дочка Алиса.

Певец не раскрывал информацию о третьей беременности жены и сообщил о рождении дочери уже после события. Он впервые показал Алису поклонникам, когда ей исполнилось три месяца.

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*Запрещен в РФ
#певец
#фото
#любовь
#музыкант
#отношения
#интервью
#артист
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«Огромные усилия»: Борщева высказала свое мнение о Слепакове*
Актриса Елена Борщева высказала свое мнение о Слепакове*
04 апреля 2025, 11:20

Елена Борщева (Фото: Instagram**/lenaborshcheva)

Стендап-комик Елена Борщева заявила в одном из своих выступлений, что ее коллега Семен Слепаков* делает «огромные усилия» для возвращения на российскую сцену, сообщают тг-каналы.
Слепакова* признали иноагентом в РФ в апреле 2023 года. Уточнялось, что поводом стали его антироссийские песни и стихи с высмеиванием солдат. В частности, упоминалась композиция «Колыбельная» — песня матери, которая потеряла сына, якобы участвовавшего в боевых действиях на Украине.

«Анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности», — говорилось в судебных документах.
Также известно, что стендап-комик обжаловал свой статус в Верховном суде. После начала спецоперации в Донбассе звезды отечественного шоубиза разделились на осудивших и поддержавших действия российских властей.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала откровенные фото в бикини
04 апреля 2025, 10:55

Виктория Романец (Фото: Instagram* @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец опубликовала откровенные фото в бикини с отдыха на Мальдивах.
На днях Романец отправилась вместе с подругой отдыхать на Мальдивы, откуда девушка делится с подписчиками атмосферными кадрами, и, по ее словам, проживает свою лучшую жизнь.
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)

В январе Романец сообщила, что 2025 год станет для нее годом трансформации и начать она планирует с внешности. Девушка уже успела свести татуировки, убрала гель из губ, чтобы закачать новый, и похудела. Также Виктория планирует сделать новую грудь. Сейчас она уже смогла похвастаться подтянутой фигурой.
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)
Подписчики похвалили Викторию, отметив, что она действительно похорошела и отлично выглядит.

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*Запрещен в РФ
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#девушка
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В квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов
SHOT: квартиру Михаила Ефремова шумоизолируют
04 апреля 2025, 10:44

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов, пишет Telegram-канал SHOT.
Недвижимость актера шумоизолируют, чтобы сотрудники СМИ и соседи не смогли услышать, что там будет происходить. Сегодня к квартире Ефремова в Плотниковом переулке в центре Москвы подвозят шумоизоляционные материалы, ходом работ руководит 20-летняя дочь артиста Вера.

Примечательно, что после условно-досрочного освобождения артисту запрещено будет менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.

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«Вряд ли их объединила неземная любовь»: Роза Сябитова предрекла крах отношений Лепса с 19-летней невестой
Роза Сябитова предрекла крах отношений Лепса с 19-летней невестой
04 апреля 2025, 10:40

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба неизбежно расстанутся. Ее слова приводит ОСН.
Лепс представил публике свою юную спутницу в июне 2024 года на премии телеканала МУЗ-ТВ. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что свадьба влюбленных состоится уже этим летом. При этом Сябитова скептически относится к их отношениям.

«Да, Лепс весьма статусный мужчина, он умеет производить впечатление, он хорош собой. Его мотивация мне ясна — он хочет быть рядом с молодой. Не могу понять намерения девушки», — отметила Сябитова.

При этом она выразила сомнение, что Лепса и Кибу связала неземная любовь. По словам главной свахи страны, Авроре льстит внимание Лепса, кроме того, общение с ним является хорошим опытом познания мужчин. Тем не менее Сябитова считает, что эта пара распадется.

«Девочка будет расти, интересы и предпочтения будут меняться. А певцу будет с каждым годом всё сложнее удержать молодую невесту. За молодостью не угнаться, и придется каждый раз искать новые способы удержать, а это выматывает», — уверена Сябитова.

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