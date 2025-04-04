«Особый вид боли»: Сын Айзы и Гуфа получил сотрясение мозга

Айза-Лилуна (Фото:Telegram/aizalovesyou)
Сын певицы Айзы и рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Сэм получил сотрясение мозга после падения на катке. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.
«У Сэма сотрясение мозга. Покатался на катке. Упал на коньках. Давно у нас сотрясений мозга не было. Быть мамой мальчика – это особый вид боли», — написала женщина.По ее словам, у нее была паническая ночь, но сегодня мальчику уже лучше. Айза добавила, что сейчас они соблюдают покой, но в целом знаменитость «стала тяжело переносить болезни детей». Семья живет в Индонезии, младший сын Айзы Элвис с братом занимается серфингом, футболом и программированием, учатся ребята в одной из местных школ. Стоимость года обучения составляет около 900 тысяч рублей.
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