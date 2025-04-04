«Семья — это тот же дуэт»: откровения Дениса Клявера в преддверии юбилея

Денис Клявер с супругой Ириной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
6 апреля Денису Кляверу исполнится 50 лет. В авторской программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» певец поделился разными подробностями о своей жизни.
Клявер провел на сцене 30 лет. Слава и успех пришли к нему в 19. За время участия в группе «Чай вдвоем» Денис был дважды женат, а также имел романтические отношения с Евой Польной. Сам артист отметил, что ему везло с женщинами и каждая из них оставила след в его жизни, при этом идеалом для него стала Ирина, на которой он женился в 2010 году. Для Клявера это стал уже третий брак.
При этом он вспомнил, как распалась группа «Чай вдвоем» в 2012 году.
В этом же году скончался отец Дениса, известный актер Илья Олейников.
Программа с участием Дениса Клявера выйдет в эфир 6 апреля в 13:00 на телеканале «Россия».
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«Семья — это два человека, это тот же дуэт. Для того чтобы это было успешно, ты должен раствориться друг в друге», — считает Денис.
При этом он вспомнил, как распалась группа «Чай вдвоем» в 2012 году.
«Самое смешное, что Стас сказал мне тогда: "Я устал выступать полуголым!"» — вспомнил певец.
В этом же году скончался отец Дениса, известный актер Илья Олейников.
Программа с участием Дениса Клявера выйдет в эфир 6 апреля в 13:00 на телеканале «Россия».
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Элина Позднякова