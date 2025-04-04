Оксана Самойлова появилась на празднике Годуновой в полупрозрачном корсете

Юлия Годунова и Оксана Самойлова (Фото: Instagram*, @juliagodunova
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова появилась в откровенном образе на дне рождения блогера Юлии Годуновой. Соответствующий ролик Оксана опубликовала в личном блоге.
36-летняя блогер и предпринимательница вышла в свет в чёрных брюках клёш с высокой талией и полупрозрачном корсете на широких бретелях и с вырезом. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку и массивное колье.
Ранее Самойлова показала ванную 13-летней дочери Ариелы в соцсетях.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Ранее Самойлова показала ванную 13-летней дочери Ариелы в соцсетях.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина