P. Diddy требует $100 млн за заявления о «секретных видео»

09 сентября 2026, 12:18

P. Diddy подал иск к предпринимателю Кортни Бёрджессу из-за обвинений

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Шон Комбс, известный как P. Diddy, потребовал не менее $100 млн в рамках иска о клевете против предпринимателя Кортни Бёрджесса, адвоката Ариэль Митчелл и компании Nexstar Media, владеющей NewsNation. Об этом сообщает RadarOnline.