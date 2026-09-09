P. Diddy требует $100 млн за заявления о «секретных видео»
Шон Комбс, известный как P. Diddy, потребовал не менее $100 млн в рамках иска о клевете против предпринимателя Кортни Бёрджесса, адвоката Ариэль Митчелл и компании Nexstar Media, владеющей NewsNation. Об этом сообщает RadarOnline.
Судебный спор касается заявлений о якобы существующих видеозаписях с участием самого Комбса и других знаменитостей. Решение по ходатайствам сторон было опубликовано 4 сентября.
Ранее Бёрджесс утверждал, что получил 11 флеш-накопителей, которые якобы принадлежали Ким Портер — бывшей возлюбленной Комбса и матери его детей. По его словам, на носителях могли находиться записи с вечеринок рэпера, в том числе видео с участием знаменитостей. Эти заявления Бёрджесс и его адвокат обсуждали в эфире NewsNation.
В иске Комбс утверждает, что распространение подобных заявлений нанесло серьёзный ущерб его репутации и привело к финансовым потерям. При этом суд пока не установил, что рассказы Бёрджесса являются правдой или ложью: речь идёт о рассмотрении требований о клевете и возможности дальнейшего судебного разбирательства.
Судья Джон Кронан частично удовлетворил ходатайство Nexstar об отклонении требований, но оставил часть претензий Комбса в силе. Иск к Митчелл также пока не закрыт, поэтому разбирательство продолжается. Сумма требований — не менее $100 млн.
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