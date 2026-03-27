«Вы дюймовочка»: Ольга Орлова рассказала, как приняла свою внешность

27 марта 2026, 20:21

Ольга Орлова призналась, что долго комплексовала из-за роста

Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова рассказала в соцсетях, что с подросткового возраста испытывала неуверенность из-за своего невысокого роста.





По её словам, комплексы появились ещё в 14 лет и долгое время мешали ей чувствовать себя комфортно.



Со временем артистка смогла изменить отношение к себе и начала воспринимать свою особенность как достоинство. Она поддержала подписчицу с таким же ростом, посоветовав ей не переживать и принимать себя.





«Вы дюймовочка», — отметила Орлова.