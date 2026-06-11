Особняк в английском стиле и квартира с видом на реку: где живёт Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова уже не первый год живёт в просторном загородном доме, который приобрела вместе с супругом. Ради покупки недвижимости семье пришлось несколько лет выплачивать ипотеку, однако на этом крупные вложения в жильё не закончились. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Особняк расположен в коттеджном посёлке «Английский квартал» недалеко от Новорижского шоссе. Архитектура района выдержана в едином георгианском стиле: дома из тёмно-красного кирпича, аккуратные балконы и классические фасады создают атмосферу английского пригорода. Сегодня стоимость аналогичных домов в посёлке оценивается примерно в 32 миллиона рублей.
Интерьер дома при этом заметно отличается от традиционной английской классики. Волкова и её супруг сделали ставку на сочетание лофта и современных решений, оформив пространство в светлых тонах с использованием натуральных материалов и большим количеством уютных семейных зон.
В прошлом году семья решилась ещё на одну крупную покупку. Екатерина сообщила, что приобрела квартиру в Москве для дочери Елизаветы. По словам актрисы, родители хотели заранее обеспечить ребёнка собственным жильём и избавить её в будущем от необходимости арендовать квартиру.
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