Особняк в английском стиле и квартира с видом на реку: где живёт Екатерина Волкова

11 июня 2026, 17:15

Актриса Екатерина Волкова живёт в особняке за 32 миллиона рублей

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Актриса Екатерина Волкова уже не первый год живёт в просторном загородном доме, который приобрела вместе с супругом. Ради покупки недвижимости семье пришлось несколько лет выплачивать ипотеку, однако на этом крупные вложения в жильё не закончились. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».