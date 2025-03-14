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Особняк в Лос-Анджелесе и 30 млн долларов: чем сейчас занимается порнозвезда Саша Грей и зачем она приезжала в Россию

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

В 2000-е годы Саша Грей была одной из самых популярных порноактрис, но в 2011-м на своей странице в Facebook* она написала, что больше не будет сниматься в фильмах для взрослых.
«Я выросла из такого рода съёмок. Более не хочу ни в чём таком участвовать», — заявила она.
Многие тогда думали, что Саша лишь пытается привлечь внимание к своей персоне, но оказалось, что это не так. Как живёт Саша Грей после головокружительной карьеры в порноиндустрии — в материале «Радио 1».

Обеспечила себе безбедную старость


За съёмки в фильмах для взрослых Саша Грей получала неплохие гонорары. По разным оценкам, за всю карьеру она заработала более 30 млн долларов. У Грей есть шикарный особняк в Лос-Анджелесе, несколько автомобилей.

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Написала эротический роман и участвовала в автопробеге по России


В мае 2013 года была опубликована первая часть эротической трилогии Саши Грей «Общество Жюльетты» (The Juliette Society). По её словам, данный роман можно считать отчасти автобиографическим. В 2016 году вышла вторая часть под названием The Janus Chamber, а в 2018-м — завершающая The Mismade Girl.

Также в мае 2013 года Саша Грей приезжала в Россию. Она прибыла во Владивосток, чтобы совершить автопробег на машине Lada Kalina из Хабаровска в Читу. Однако уже в Хабаровске машина сломалась. Саше пришлось пересесть на самолёт до Иркутска, а затем на автомобиль Volkswagen Polo («Ладу» было решено выставить на виртуальный аукцион). По дороге в Москву она посетила Екатеринбург, Сочи и Краснодар.

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Чем сегодня занимается Саша Грей


Саша активно ведёт блог и социальные сети, продаёт свой мерч, путешествует. Что касается личной жизни, Грей воздерживается от комментариев.

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«Высоцкая, Меган и я»: Ляйсан Утяшева посмеялась над кулинарным шоу Меган Маркл
Телеведущая Ляйсан Утяшева раскритиковала кулинарное шоу Меган Маркл
14 марта 2025, 12:05

Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @utiashevaliasan)

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выразила свое мнение о кулинарном шоу Меган Маркл в Teлеграм-канале.
4 марта состоялась премьера шоу супруги принца Гарри — «С любовью, Меган». В нем 43-летняя Маркл делится советами по кулинарии, уходу за домом и садоводству, а еще говорит о личном. Однако у пользователей Сети шоу не вызвало восхищения, некоторые даже насмехались над герцогиней Сассекской. Многие поклонники считают проект искусственным и скучным.

Ляйсан решила высказаться о негативных отзывах фанатов о кулинарном шоу.

«Пользователи соцсетей уже несколько дней подтрунивают над герцогиней Сассекской за то, как она пересыпала своим гостям покупные крендельки из супермаркета в тарелку — и просто подала их к столу. Ну моя просто! Уже вижу наше кулинарное трио: Высоцкая, Меган и я», — посмеялась Утяшева.

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«Свечки мне за упокой ставили»: Ирина Дубцова ответила назвавшему ее «сбитой летчицей» Прохору Шаляпину
Ирина Дубцова заявила, что ей все равно на Прохора Шаляпина
14 марта 2025, 11:46

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Карина Нигай решила сгладить инцидент, произошедший на ее шоу. 31-летняя стилист позвонила Ирине Дубцовой и извинилась за поведение Прохора Шаляпина.
Фэшн-блогер ведет свое шоу «Сплетница», в котором обсуждает скандальные новости вместе со звездами. В одном из выпусков Нигай назвала Ирину Дубцовой «сбитой летчицей», а Прохор Шаляпин согласился. Из-за этого многие раскритиковали артиста.

Карина прокомментировала инцидент на шоу Алены Жигаловой. Участница проекта «Звезды в джунглях» напомнила, что именно она оскорбила Ирину. Однако «все шишки» достались именно Прохору.

«Лично я ее так не называла, я проговорила для Прохора его мысль. Я ее такой не считаю», — ответила Нигай.

Финалистка шоу «Новые звезды в Африке» связалась с Дубцовой и попросила у нее прощения. Карина призналась певице, что Шаляпин был у нее на шоу и сказал про Ирину «плохие слова». Артистка объявила, что она совершенно не в курсе этой ситуации.

«А почему я должна расстраиваться? Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, всё равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?» — уточнила звезда.

Стилист поделилась, что практически то же самое Прохор сказал о ней. Тогда Дубцова рассмеялась.

«Он не Прохор, он Андрей. Он своеобразный человек, я его знаю с детства и адекватно воспринимаю его эпатажность. Он с какими-то подружками, завистницами моими, свечки мне за упокой ставили. Мне настолько смешно это всё. Называть меня сбитой летчицей... Я уже давно человек другого статуса. Это смешно», — выразила свое мнение Ирина.

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Аарон Гудвин разводится с женой, которая хотела нанять киллера для его убийства
14 марта 2025, 11:28

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Актер Аарон Гудвин подал на развод с супругой, которая искала киллера, чтобы убить его, пишет журнал The Voice.
48-летний Гудвин вполне ожидаемо обратился в суд штата Невада с иском о разводе после ареста супруги за планирование его убийства. Мужчина призвал судью не присуждать никому алименты по этому делу, а также потребовал, чтобы расходы на адвоката легли на плечи пока еще законной жены.

«Наши взгляды, вкусы, симпатии и антипатии стали несовместимы до такой степени, что мы больше не можем жить вместе как муж и жена», — говорится в заявлении Гудвина.

Напомним, Викторию арестовали на прошлой неделе. Тогда стало известно о том, что женщина написала заключенному из Флориды о своих планах на убийство мужа. Сотрудники колонии нашли телефон и увидели переписку.

Сообщником супруги актера был мужчина, отбывающий срок за убийство матери. Она уже успела перечислить ему деньги на покупку телефона, чтобы тот мог найти киллера на свободе. За убийство Гудвина женщина была готова заплатить 11,5 тысяч долларов.

Сама же Виктория заявляет, что не собиралась убивать мужа, а просто фантазировала об этом с новым знакомым.

Пара поженилась в 2020 году.

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#мужчина
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«Не явилась на опознание тела Яниса»: Друг Тиммы осудил поведение Анны Седоковой
Друг погибшего Яниса Тиммы Гатис считает Анну Седокову циничной и корыстной
14 марта 2025, 11:21

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова, кажется, уже вполне оправилась от трагедии, произошедшей с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она снова выступает с концертами, обновляет соцсети, что причиняет боль и страдания близким покойного спортсмена.
Друг Яниса Гатис Лининьш возмущён тем, что артистка продолжает якобы жить так, как будто Яниса вообще не было на свете и в её жизни.

«Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих… У многих еще не высохли слезы… А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно ей было больно», — приводит слова Гатиса издание StarHit.

Он заявляет, что певица до сих пор не ответила на многие вопросы, которые столь мучительны и неразрешимы для близких Тиммы. Например, о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Почему Анна не отдаёт ни один из телефонов Яниса ни родным, ни полиции? Почему так и не передала родителям ни одной из личных вещей бывшего супруга?

«Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса», — удивляется Лилиньш.

Анна действительно не комментировала ни один из пунктов, которые отметил друг баскетболиста. Певица лишь рассказывала о том, что творилось у неё на душе. Она уже анонсировала выход новой песни о покойном бывшем муже.

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

«В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — рассказала артистка.

Гатис Лилиньш также затронул вопрос наследства Тиммы. По его словам, Седокова умышленно игнорирует подписание документов, которые подтвердят, что они с Янисом официально разведены и по российским, и по американским законам (баскетболист долго жил и играл в США - прим. ред.). Это препятствует родителям и ребенку Яниса от первого брака претендовать на его наследство.

«Анна не только избегает подписания бумаг, но также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в России — 6 месяцев. Так о чем будет эта песня? Будет ли у неё счастливый конец? Вряд ли», — заключил Лининьш.

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* Запрещённая в России социальная сеть
#сша
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#человек
#песня
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Звезду «Каменской» Елену Яковлеву госпитализировали в Москве
Актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве
14 марта 2025, 11:19

Елена Яковлева (Фото: кадр из фильма «Чебурашка»)

64-летнюю актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Артистка пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у неё — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. В настоящее время Яковлевой предстоит терапия. Пока что актриса будет находиться под наблюдением врачей.

В 2014 году Елена признавалась, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. В то время у нее неожиданно ухудшилось самочувствие во время выступления на сцене.

Елена Яковлева является народной артисткой РФ, она принимала участие в съемках фильма «Интердевочки», играла в «Петербургских тайнах», «Последнем богатыре», «Чебурашке» и ещё в более чем 100 картинах.

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