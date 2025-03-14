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«Свечки мне за упокой ставили»: Ирина Дубцова ответила назвавшему ее «сбитой летчицей» Прохору Шаляпину

Ирина Дубцова заявила, что ей все равно на Прохора Шаляпина
Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Карина Нигай решила сгладить инцидент, произошедший на ее шоу. 31-летняя стилист позвонила Ирине Дубцовой и извинилась за поведение Прохора Шаляпина.
Фэшн-блогер ведет свое шоу «Сплетница», в котором обсуждает скандальные новости вместе со звездами. В одном из выпусков Нигай назвала Ирину Дубцовой «сбитой летчицей», а Прохор Шаляпин согласился. Из-за этого многие раскритиковали артиста.

Карина прокомментировала инцидент на шоу Алены Жигаловой. Участница проекта «Звезды в джунглях» напомнила, что именно она оскорбила Ирину. Однако «все шишки» достались именно Прохору.

«Лично я ее так не называла, я проговорила для Прохора его мысль. Я ее такой не считаю», — ответила Нигай.

Финалистка шоу «Новые звезды в Африке» связалась с Дубцовой и попросила у нее прощения. Карина призналась певице, что Шаляпин был у нее на шоу и сказал про Ирину «плохие слова». Артистка объявила, что она совершенно не в курсе этой ситуации.

«А почему я должна расстраиваться? Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, всё равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?» — уточнила звезда.

Стилист поделилась, что практически то же самое Прохор сказал о ней. Тогда Дубцова рассмеялась.

«Он не Прохор, он Андрей. Он своеобразный человек, я его знаю с детства и адекватно воспринимаю его эпатажность. Он с какими-то подружками, завистницами моими, свечки мне за упокой ставили. Мне настолько смешно это всё. Называть меня сбитой летчицей... Я уже давно человек другого статуса. Это смешно», — выразила свое мнение Ирина.

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#звёзды
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Аарон Гудвин разводится с женой, которая хотела нанять киллера для его убийства
14 марта 2025, 11:28

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Актер Аарон Гудвин подал на развод с супругой, которая искала киллера, чтобы убить его, пишет журнал The Voice.
48-летний Гудвин вполне ожидаемо обратился в суд штата Невада с иском о разводе после ареста супруги за планирование его убийства. Мужчина призвал судью не присуждать никому алименты по этому делу, а также потребовал, чтобы расходы на адвоката легли на плечи пока еще законной жены.

«Наши взгляды, вкусы, симпатии и антипатии стали несовместимы до такой степени, что мы больше не можем жить вместе как муж и жена», — говорится в заявлении Гудвина.

Напомним, Викторию арестовали на прошлой неделе. Тогда стало известно о том, что женщина написала заключенному из Флориды о своих планах на убийство мужа. Сотрудники колонии нашли телефон и увидели переписку.

Сообщником супруги актера был мужчина, отбывающий срок за убийство матери. Она уже успела перечислить ему деньги на покупку телефона, чтобы тот мог найти киллера на свободе. За убийство Гудвина женщина была готова заплатить 11,5 тысяч долларов.

Сама же Виктория заявляет, что не собиралась убивать мужа, а просто фантазировала об этом с новым знакомым.

Пара поженилась в 2020 году.

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#расходы
#мужчина
#сотрудники
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«Не явилась на опознание тела Яниса»: Друг Тиммы осудил поведение Анны Седоковой
Друг погибшего Яниса Тиммы Гатис считает Анну Седокову циничной и корыстной
14 марта 2025, 11:21

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова, кажется, уже вполне оправилась от трагедии, произошедшей с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она снова выступает с концертами, обновляет соцсети, что причиняет боль и страдания близким покойного спортсмена.
Друг Яниса Гатис Лининьш возмущён тем, что артистка продолжает якобы жить так, как будто Яниса вообще не было на свете и в её жизни.

«Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих… У многих еще не высохли слезы… А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно ей было больно», — приводит слова Гатиса издание StarHit.

Он заявляет, что певица до сих пор не ответила на многие вопросы, которые столь мучительны и неразрешимы для близких Тиммы. Например, о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Почему Анна не отдаёт ни один из телефонов Яниса ни родным, ни полиции? Почему так и не передала родителям ни одной из личных вещей бывшего супруга?

«Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса», — удивляется Лилиньш.

Анна действительно не комментировала ни один из пунктов, которые отметил друг баскетболиста. Певица лишь рассказывала о том, что творилось у неё на душе. Она уже анонсировала выход новой песни о покойном бывшем муже.

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

«В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — рассказала артистка.

Гатис Лилиньш также затронул вопрос наследства Тиммы. По его словам, Седокова умышленно игнорирует подписание документов, которые подтвердят, что они с Янисом официально разведены и по российским, и по американским законам (баскетболист долго жил и играл в США - прим. ред.). Это препятствует родителям и ребенку Яниса от первого брака претендовать на его наследство.

«Анна не только избегает подписания бумаг, но также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в России — 6 месяцев. Так о чем будет эта песня? Будет ли у неё счастливый конец? Вряд ли», — заключил Лининьш.

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#история
#певица
#человек
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Звезду «Каменской» Елену Яковлеву госпитализировали в Москве
Актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве
14 марта 2025, 11:19

Елена Яковлева (Фото: кадр из фильма «Чебурашка»)

64-летнюю актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Артистка пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у неё — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. В настоящее время Яковлевой предстоит терапия. Пока что актриса будет находиться под наблюдением врачей.

В 2014 году Елена признавалась, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. В то время у нее неожиданно ухудшилось самочувствие во время выступления на сцене.

Елена Яковлева является народной артисткой РФ, она принимала участие в съемках фильма «Интердевочки», играла в «Петербургских тайнах», «Последнем богатыре», «Чебурашке» и ещё в более чем 100 картинах.

Ранее звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака,

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«Святая женщина везет тебя, ублюдка»: почему Павла Волю обвиняют в измене и как на это отреагировала Утяшева, личная жизнь артиста
14 марта 2025, 11:16

Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Павел Воля — один из самых ярких и узнаваемых юмористов России. Его путь к славе начался с КВН, а сегодня он — ведущий резидент Comedy Club, успешный шоумен и телеведущий. Однако за блестящей карьерой и семейной идиллией скрываются и скандалы. 14 марта артисту исполняется 46 лет. О чем говорят поклонники Воли и почему его обвиняют в измене — расскажет «Радио 1».

Детство, юность и начало карьеры


Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. Уже с детства он проявлял артистизм: любил гуманитарные науки, организовывал школьные дискотеки и играл в КВН. После школы поступил в Пензенский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Там он продолжил играть в КВН в команде «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником. Команда добилась успеха в Первой лиге, но не смогла удержаться в Высшей.

В 2001 году Воля переехал в Москву. Вскоре он начал писать сценарии для Игоря Угольникова и вел ночное шоу на MTV. Именно эти проекты стали трамплином для его дальнейшей карьеры.

Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Павел Воля в Comedy Club


Настоящий успех пришел в 2005 году, когда Павел Воля стал ведущим нового для России проекта — Comedy Club. Его остроумие, сарказм и фирменная манера подшучивать над гостями сделали его визитной карточкой шоу. Особенно доставалось знаменитостям — их он разносил без стеснения.

Воля быстро стал одним из ключевых резидентов, наряду с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым.

Телепроекты Павла Воли


Павел Воля стал не только звездой Comedy Club, но и успешным телеведущим. Он принимал участие во множестве проектов, среди которых:

  • «Смех без правил» и «Убойная лига»;
  • «Comedy Баттл» — шоу для молодых комиков;
  • «Где логика?» — интеллектуальное развлекательное шоу, в котором он участвовал вместе с женой Ляйсан Утяшевой;
  • «Студия Союз» и «Импровизация», где он был ведущим.

В 2019 году Павел Воля принял участие в проекте «Прожарка». Позже он возглавил шоу «Двое на миллион» (2020), а в 2021 году дал грандиозный концерт в «Крокус Сити Холл».

В 2023 году он запустил «Шоу Воли» и реалити «Выжить в Дубае», где впервые работал в паре с женой.

Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Личная жизнь и скандалы: почему Волю обвиняют в измене


Уже более 10 лет Павел Воля состоит в браке с Ляйсан Утяшевой. Они долго дружили, потом два года встречались, а в 2012 году поженились. Павел поддержал Ляйсан в трудный период после смерти ее мамы. Сейчас пара воспитывает двух детей, и комик не раз признавался, что ему невероятно повезло с женой.

Однако в 2020 году репутация Павла Воли как примерного семьянина оказалась под угрозой. В сети появилось фото, на котором он запечатлен в одном из ночных заведений в компании неизвестных девушек. Главным поводом для скандала стал тот факт, что снимок опубликовала девушка, якобы работающая в эскорт-индустрии. Она сопроводила пост загадочной подписью: «И как всё закончилось».

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Реакция публики оказалась неоднозначной. Некоторые поклонники были разочарованы поведением артиста, ведь за ним закрепилась репутация примерного семьянина. Другие же уверены: это не более чем провокация, а Павел просто оказался не в том месте, не в то время. Третьи же сочувствовали Ляйсан Утяшевой: «Бедная Ляйсан...» — писали пользователи

Как Павел Воля объяснил скандальное фото


Комик не стал игнорировать ситуацию и рассказал, как все было в действительности.

«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram*. И фейк-ньюс накатали столько статей: "Изменщик", "Эскортница". Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: "Я и 16-летняя эскортница"», — сказал он.

Кроме того, в эфире Comedy Club он признался, что первым делом подумал о реакции жены и решил сразу обсудить ситуацию.

«Думаю: "Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал". Прихожу домой. По глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — признался телеведущий.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Однако Утяшева отнеслась к скандалу с юмором. В отличие от публики, она не поверила слухам и поддержала мужа, несмотря на критику со стороны общественности.

«Выяснилось, что все женщины возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: "Святая женщина везет тебя, ублюдка". Стюардесса сказала Лясе: "Вам сыр, шампанского?". А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: "Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем"», — вспоминал Воля.

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«С коляской и блинами»: Психоаналитик объяснила, почему SNAMAN и Мизулина не смогут построить здоровую семью
Психоаналитик Смолярчук: SNAMAN и Мизулина построить здоровую семью не смогут
14 марта 2025, 11:14

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Не успел SNAMAN публично заявить о любовных отношениях с Екатериной Мизулиной, как в сети стали появляться догадки о скором рождении ребенка у пары. Насколько возможно построить здоровый семейный союз, имея такие загруженные графики?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что представить SHAMANа и Екатерину Мизулину в классической семейной системе затруднительно.

«Екатерина Мизулина делает блистательную карьеру чиновника, совмещает это со своей женственностью и нежностью, что очень редко случается. Шаман при этом тоже выглядит достаточно маскулинным представителем, и хочется дальше продолжать, представлять, как они гуляют в парке с коляской, как кормят малыша, как умиляются его развитию. Но, к сожалению, представить классической семьей затруднительно, потому что центральной фигурой их жизни является самоопределение и мощные карьерные амбиции», — пояснила эксперт.

По ее словам, этот союз как семью в понимании российской духовности толковать сложно.

«Вот представьте, как Екатерина Мизулина готовит SHAMANу блины. Она может попросить об этом свою помощницу, а постирает ей стиральная машина, а уберется приходящая домработница, а с детьми будет сидеть няня и воспитывать их станет психолог. Это будет не семья, а союз двух амбициозных талантливых людей», — объяснила психоаналитик.

Ирина Смолярчук добавила, что отношения SHAMANа и Мизулиной можно назвать союзом двух амбициозных титанов, которые будут помогать друг другу, и в этом союзе, возможно, найдётся место ребёнку, но представлять их в классическом понимании семьи не представляется возможным.

«Когда два титана друг об друга создают поле, чтобы как-то расслабиться, заняться любовью, почувствовать себя в безопасности, посидеть друг у друга на ручках. Но поскольку у них есть вот эти жесткие амбиции, то их история любви может страдать. Говоря по-человечески, такие союзы с точки зрения понимания российской духовной семьи нестабильны», — заключила специалист.

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