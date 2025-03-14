«Свечки мне за упокой ставили»: Ирина Дубцова ответила назвавшему ее «сбитой летчицей» Прохору Шаляпину

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)
Карина Нигай решила сгладить инцидент, произошедший на ее шоу. 31-летняя стилист позвонила Ирине Дубцовой и извинилась за поведение Прохора Шаляпина.
Фэшн-блогер ведет свое шоу «Сплетница», в котором обсуждает скандальные новости вместе со звездами. В одном из выпусков Нигай назвала Ирину Дубцовой «сбитой летчицей», а Прохор Шаляпин согласился. Из-за этого многие раскритиковали артиста.
Карина прокомментировала инцидент на шоу Алены Жигаловой. Участница проекта «Звезды в джунглях» напомнила, что именно она оскорбила Ирину. Однако «все шишки» достались именно Прохору.
Финалистка шоу «Новые звезды в Африке» связалась с Дубцовой и попросила у нее прощения. Карина призналась певице, что Шаляпин был у нее на шоу и сказал про Ирину «плохие слова». Артистка объявила, что она совершенно не в курсе этой ситуации.
Стилист поделилась, что практически то же самое Прохор сказал о ней. Тогда Дубцова рассмеялась.
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Карина прокомментировала инцидент на шоу Алены Жигаловой. Участница проекта «Звезды в джунглях» напомнила, что именно она оскорбила Ирину. Однако «все шишки» достались именно Прохору.
«Лично я ее так не называла, я проговорила для Прохора его мысль. Я ее такой не считаю», — ответила Нигай.
Финалистка шоу «Новые звезды в Африке» связалась с Дубцовой и попросила у нее прощения. Карина призналась певице, что Шаляпин был у нее на шоу и сказал про Ирину «плохие слова». Артистка объявила, что она совершенно не в курсе этой ситуации.
«А почему я должна расстраиваться? Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, всё равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?» — уточнила звезда.
Стилист поделилась, что практически то же самое Прохор сказал о ней. Тогда Дубцова рассмеялась.
«Он не Прохор, он Андрей. Он своеобразный человек, я его знаю с детства и адекватно воспринимаю его эпатажность. Он с какими-то подружками, завистницами моими, свечки мне за упокой ставили. Мне настолько смешно это всё. Называть меня сбитой летчицей... Я уже давно человек другого статуса. Это смешно», — выразила свое мнение Ирина.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева