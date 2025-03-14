«Свечки мне за упокой ставили»: Ирина Дубцова ответила назвавшему ее «сбитой летчицей» Прохору Шаляпину

Павел Воля — один из самых ярких и узнаваемых юмористов России. Его путь к славе начался с КВН, а сегодня он — ведущий резидент Comedy Club, успешный шоумен и телеведущий. Однако за блестящей карьерой и семейной идиллией скрываются и скандалы. 14 марта артисту исполняется 46 лет. О чем говорят поклонники Воли и почему его обвиняют в измене — расскажет «Радио 1».