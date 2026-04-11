Особняк Валерия Меладзе за 345 млн рублей снова выставили на продажу
Особняк Валерия Меладзе снова выставили на продажу — новая владелица отказалась там жить из-за того, что дом за 345 млн после покупки пришлось восстанавливать и ремонтировать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предприниматель приобрёл коттедж в элитном посёлке «Миллениум парк» в качестве подарка для своей дочери. Однако после заключения сделки выяснилось, что дом нуждается в доработке: требуется косметический ремонт, а в некоторых местах — восстановление.
Ожидаемый формат «заехал и живи» не оправдался. Дочь отказалась от проживания в коттедже, так как ей не понравился стиль дома и его удалённость от города.
В результате особняк остаётся пустым и поддерживается в хорошем состоянии, но никто в нём не живёт. Сейчас коттедж площадью 620 м² и участок размером 23 сотки снова выставлены на продажу.
