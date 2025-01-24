Ужин с намеком на продолжение и измена мужа с подругой: как живет актриса сериала «Глухарь» Тарасова и какова ее связь с СВО

Виктория Тарасова (Фото: соцсети)
Полковник Ирина Зимина – запоминающаяся роль Виктории Тарасовой. Актриса также выступает в театре «Шалом», активно занимается благотворительностью и гуманитарной деятельностью.
Подробнее, что известно о ее личной жизни и случаях домогательств со стороны влиятельного мужчины, читайте в материале «Радио 1».
В одном из интервью актриса вспомнила, как некий влиятельный деятель искусства пригласил ее на ужин с намеком на продолжение, обещая роль в своем спектакле. Виктория, не раздумывая, грубо отказала ему, и, как результат, не получила желаемую роль, которая ей тогда была очень нужна.
Позже произошел похожий инцидент с продюсером фильма, в котором она хотела бы сняться. Мужчина предложил ей совместную жизнь, но Виктория ответила ему резко и категорично.
Первый брак актрисы закончился из-за измены её супруга Вячеслава, который был старше её на семь лет. В этом союзе детей не было, но Виктория столкнулась с предательством, когда застала мужа с подругой. Она не смогла простить ни его, ни её.
Второй значимой любовью Виктории стал бизнесмен Михаил Гумен, от которого у неё родился сын Данила. Однако Михаил ушёл от неё перед родами, и актрисе пришлось справляться с материнством самостоятельно.
Роды прошли с осложнениями, Виктория провела месяц в роддоме, но счастливый отец так и не пришёл на выписку. В итоге она сама воспитывала сына, а его отец появлялся в их жизни крайне редко. На сегодня отношения между ними полностью прекратились. Сейчас Виктория живёт вместе с сыном и его девушкой в четырёхкомнатной квартире в Кунцево, где будущая невестка и свекровь прекрасно ладят друг с другом.
Тем не менее, актриса не скрывает своей страсти к Родине и активно занимается гуманитарной деятельностью. Она неоднократно посещала Донбасс, общаясь с местными жителями и считая такой вклад своим гражданским долгом.
Кроме того, Виктория инициировала создание благотворительного фонда «Помоги детям Смоленщины», который направлен на оказание адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также детям, оставшимся без родителей. Вдохновляет то, что среди знаменитостей встречаются такие отзывчивые и неравнодушные люди.
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Предложения покровительстваПосле откровений Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного режиссера, который уже ушел из жизни, подобные истории стали появляться в СМИ все чаще. Виктория Тарасова также поделилась своим опытом, рассказав о предложениях покровительства взамен на благосклонность.
В одном из интервью актриса вспомнила, как некий влиятельный деятель искусства пригласил ее на ужин с намеком на продолжение, обещая роль в своем спектакле. Виктория, не раздумывая, грубо отказала ему, и, как результат, не получила желаемую роль, которая ей тогда была очень нужна.
Позже произошел похожий инцидент с продюсером фильма, в котором она хотела бы сняться. Мужчина предложил ей совместную жизнь, но Виктория ответила ему резко и категорично.
Фото: iStock/Alernon77
Застала мужа с подругойВиктория Тарасова, как и её экранная героиня Ирина Зимина из сериала «Глухарь», является сильной и независимой женщиной, которая воспитывала сына Данилу в одиночку.
Первый брак актрисы закончился из-за измены её супруга Вячеслава, который был старше её на семь лет. В этом союзе детей не было, но Виктория столкнулась с предательством, когда застала мужа с подругой. Она не смогла простить ни его, ни её.
Второй значимой любовью Виктории стал бизнесмен Михаил Гумен, от которого у неё родился сын Данила. Однако Михаил ушёл от неё перед родами, и актрисе пришлось справляться с материнством самостоятельно.
Роды прошли с осложнениями, Виктория провела месяц в роддоме, но счастливый отец так и не пришёл на выписку. В итоге она сама воспитывала сына, а его отец появлялся в их жизни крайне редко. На сегодня отношения между ними полностью прекратились. Сейчас Виктория живёт вместе с сыном и его девушкой в четырёхкомнатной квартире в Кунцево, где будущая невестка и свекровь прекрасно ладят друг с другом.
Фото: iStock/kieferpix
Неоднократно посещала ДонбассВиктория Тарасова продолжает активно сниматься в кино и выступать на сцене театра «Шалом», однако некоторые её спектакли в Казахстане были отменены по политическим мотивам — причины очевидны, российские артисты стали неугодны.
Тем не менее, актриса не скрывает своей страсти к Родине и активно занимается гуманитарной деятельностью. Она неоднократно посещала Донбасс, общаясь с местными жителями и считая такой вклад своим гражданским долгом.
Кроме того, Виктория инициировала создание благотворительного фонда «Помоги детям Смоленщины», который направлен на оказание адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также детям, оставшимся без родителей. Вдохновляет то, что среди знаменитостей встречаются такие отзывчивые и неравнодушные люди.
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Дарья Осипова