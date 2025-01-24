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От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?

Роман Третьяков (Фото: соцсети)

Роман Третьяков (Фото: соцсети)

20 января Ольга Бузова отметила свой 39-й день рождения, журналисты вновь обсудили её путь на телевидении и отношения с кавалерами. Экс-участник «Дома-2» Роман Третьяков пошутил, что его будут помнить как «бывшего Бузовой», несмотря на прошедшие годы.
Он рассказал, что даже его мама хранит воспоминания о романе, сохранив фотографии с Ольгой, что вызывает у него улыбку и недоумение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Отношения с порнозвездой

Роман Третьяков, выпускник Таганрогского радиотехнического университета, стал известен благодаря реалити-шоу «Дом-2», где его путь начинался с попыток построить отношения с порнозвездой Еленой Берковой.



Однако после её скандального ухода, он встретил Ольгу Бузову, с которой их бурные отношения быстро завоевали популярность у зрителей. На волне успеха пара написала две книги о своей романтической истории — «Роман с Бузовой» и «Роман с Бузовой. Любовь on-line», ставшие бестселлерами.

Летом 2007 года их отношения стали ухудшаться, в конце августа Роман покинул проект после 1202 дней участия, сославшись на семейные обстоятельства.

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Сложно адаптироваться к жизни

Позже Роман Третьяков выпустил книгу «Любовь за деньги. П….ц роману с Бузовой», в которой рассказал, что покинул проект не по своему желанию, а под давлением руководства. Якобы продюсерам не понравилось, что он разместил видео без их разрешения.

После ухода из реалити-шоу Третьякову было сложно адаптироваться к жизни вне его пределов. Его популярность постепенно угасала, новые предложения о работе не поступали. В середине 2000-х годов он получил лишь небольшую роль в известном ситкоме «Счастливы вместе».

В дальнейшем Роман начал зарабатывать, организуя и проводя свадьбы, корпоративы и вечеринки, при этом самостоятельно придумывая сценарии для мероприятий.

С 2013 по 2019 год Третьяков сотрудничал с телеканалом «Перец», писал музыку для казахстанского сериала «Жибек», поступил на факультет журналистики МГУ и участвовал в стендап-фестивале в Москве.

Встреча спустя 12 лет

В 2019 году он появился в эпизодической роли в шоу Comment Out, где встретился с Ольгой Бузовой спустя 12 лет после расставания. В октябре Роман стал гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где поделился своими искренними чувствами к бывшей возлюбленной.

На вопрос ведущей о том, как он относится к её творчеству, Третьяков отметил, что слышал несколько её песен, но не стал их сохранять для прослушивания.

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Женился на модели

Роман Третьяков, после ухода из «Дома-2», женился на модели Светлане Соколовой, с которой познакомился в самолете. У них родился сын Никита, но брак продлился всего два года из-за конфликтов, вызванных творческими неудачами Романа. Несмотря на развод, они сохранили дружеские отношения ради сына. В 2018 году появились слухи о новом романе Романа, но он опроверг их, заявив, что девушка на фото — его поклонница.

Сейчас сложно сказать, с кем Роман в отношениях. Он продолжает заниматься творчеством и выступает со стендап-программами. В 2022 году он покинул Россию и начал путешествовать, посетив Грузию, Турцию и Лос-Анджелес для подготовки нового сольного концерта. Концерт прошел в Анталье в начале 2024 года и собрал положительные отзывы зрителей.

Роман также гастролировал в других странах, отметив особое гостеприимство в Казахстане, где зрители приходили с подарками.

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#деньги
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#зрители
#развод
#брак
#отношения
«Сижу под палящим солнцем и пью дюшес»: Поперечный* высказался о депортации из США
Поперечный* прокомментировал слухи о депортации из США
24 января 2025, 14:20

Данила Поперечный* (фото: соцсети)

Стендап-комик Данила Поперечный* прокомментировал новость о том, что его могут в скором времени депортировать из США из-за нового указа Дональда Трампа. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сотни россиян, в том числе популярные блогеры, проживающие в Штатах, попали под указ о депортации нелегальных мигрантов, подписанный Трампом. Telegram-канал Mash приводил имена Поперечного*, бодибилдера Александра Шпака и блогера Ильи Мэддисона.

Поперечный*, комментируя пост канала, назвал его «проплаченной новостью». Он удивился, что такая непроверенная информация выходит на российских ресурсах, после чего признался, что продолжает находится в США и пребывает в порядке.

«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой, выданной по причине того, что правительство Америки признало мои заслуги, как артиста и комика», – отметил стендапер.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#указ
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#дональд трамп
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«Не дай ему уйти»: Минюст призывали признать Максима Леонидова иноагентом
Общественники просят признать иноагентом Максима Леонидова
24 января 2025, 14:16

Фото: istockphoto/Berezko

Активисты движения «Сорок сороков» обратились в министерство юстиции России. Они просят провести проверку в отношении певца и композитора Максима Леонидова на предмет признаков лица, выполняющего функции иностранного агента.
Общественники предполагают, что исполнитель многих хитов, включая песни «Девочка-видение», «Привет» (он же — «Шолом»; в таком варианте композиция исполнялась для израильской публики) и «Не дай ему уйти», получает денежные средства от ряда иностранных источников, сообщает «Абзац».

Максим Леонидов уехал из России в Израиль в 2022 году, осудив специальную военную операцию на Украине. Общественники сообщают, что он распространял ложные сведения об СВО в социальной сети.

В декабре 2024 года «Сорок Сороков» призывали лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки России, признав ее иноагентом: актриса после спектакля обращалась к публике с фразой «Слава Украине».

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* Признана иноагентом в РФ
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#сво
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«Мы вовремя среагировали»: МакSим рассказала, как на неё с дочерью напали черепахи на Маврикии
МакSим рассказала, как на неё с дочерью чуть не напали черепахи на Маврикии
24 января 2025, 14:12

МакSим (фото: соцсети)

Певица МакSим провела часть январских праздников на побережье Индийского океана, где ей удалось понаблюдать за борьбой двух черепах. Одна из них чуть не напала на звезду.
Артистка отправилась на остров Маврикий с младшей дочерью, 10-летней Марией. Они посетили сафари, однако поездка не осталась без приключений. МакSим вместе с ребёнком стали свидетельницами борьбы двух черепах.

«Честно, я и не думала, что самым ярким моментом на сафари будет... борьба двух черепах. Эти два гиганта, медленные и массивные, сначала выглядели довольно нелепо: они толкали друг друга, шевелились со скоростью улиток. Но в какой-то момент одна из них резко развернулась и понеслась в нашу сторону. И это было неожиданно! Я никогда не видела, чтобы черепахи могли так быстро передвигаться! К счастью, мы вовремя среагировали и никто не пострадал», – рассказала певица.
Также МакSим удалось поплавать с китами. Она призналась, что это было очень мощно, но при этом она не испытывала страха – лишь спокойствие.

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#певица
#борьба
#отдых
#животные
#шоу-бизнес
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Смерть сына и муж-изменщик: непристойное предложение Домогарова, ребенок от тайного любовника, как живет Ольга Павловец
24 января 2025, 13:50

Ольга Павловец (Фото: соцсети)

Актриса Ольга Павловец исполнила более восьми десятков ролей в кино. Чаще всего она играла в мелодрамах. Личная жизнь артистки не менее яркая и волнующая, чем сюжеты ее фильмов. Подробности о судьбе Ольги Павловец — в материале «Радио 1».

Карьера Ольги Павловец


У Ольги никогда не было сомнений относительно своего профессионального пути, поскольку большинство ее родственников связаны с миром кино и театра.

Отец актрисы снимался в кино и трудился в ТЮЗе Санкт-Петербурга, мама заведовала кафедрой сценической речи в театральной академии и преподавала у Нагиева, Лифанова и других известных сейчас артистов.

Даже бабушка и дедушка по материнской линии работали актерами. Ольга решила не нарушать традицию и продолжила династию. Оказалось, что даже дядя Павловец руководит театром в Астрахани, и уже давно стал Народным артистом России, а его дети с внуками тоже актеры.

В семилетнем возрасте Оля уже занималась хореографией, ходила в музыкальную школу, поступила в школу искусств «Тутти». После выпускного она с первой же попытки поступила театральное и стала появляться на сцене театра.

Ольга Павловец (Фото: соцсети)


Первые роли в кино Ольга получила в конце 90-х, она снималась в «Улице разбитых фонарей». Свою первую главную роль она сыграла в сериале «Стилет».

Интересно, что во время работы над этим проектом артистка познакомилась с Александром Домогаровым. Актер «Бандитского Петербурга» сразу начал ухаживать за девушкой, но своей напористостью отпугнул Ольгу.

Последней каплей стало предложение Александра завести роман в обмен на помощь в продвижении по профессиональному пути. После таких неприятных слов, негативное мнение о Домогарове окончательно сформировалось, и Ольга отвергла его ухаживания.

Удар судьбы в жизни Ольги Павловец


Во время работы над «Стилетом» за Павловец начал аккуратно ухаживать и актер Дмитрий Щербина. Ольга ответила мужчине взаимностью, и уже после окончания съемок влюбленные поженились.

Дмитрий был так уверен в их романтическом союзе, что даже хотел обвенчаться с Ольгой, но актриса не желала торопиться со столь важным шагом.

К тому же Павловец прекрасно помнила слова режиссера Михаила Туманишвили, который уверял, что Дмитрий может ее погубить. Только через несколько лет актриса осознала, насколько он оказался прав.

В быту Дмитрий был не хозяйственным, а требовательным, нелюдимым, постоянно угрюмым и лишенным чувства юмора. Он регулярно выпивал, хоть и не казался пьяным. Такая привычка пугала Ольгу.

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Стилет»)


Узнав о том, что ждет ребенка, Павловец решила незамедлительно отправиться к родителям, где хотела рожать и воспитывать ребенка своими силами. Когда на свет появился сын Прохор, Дмитрий предпринимал попытки вернуть супругу назад домой, но Павловец ему отказала.

Уже после подачи заявления на развод Ольга выяснила, что у мужа давно роман с другой, которая беременна от него.

Пятнадцать лет назад Павловец поехала на съемки в Москву, а ее сын Прохор остался с ее родителями. Мальчику было лишь четыре года, когда, оставшись на некоторое время без присмотра дедушки и бабушки, он упал в канаву и утонул.

Для актрисы утрата ребенка стала тяжелым ударом, и даже спустя годы она каждый день испытывает боль и вспоминает мальчика.

Счастье материнства


Пережить эту трагедию артистке помогло крепкое мужское плечо рядом. С актером Иваном Шибановым она была знакома уже достаточно давно, но раньше их общение ограничивалось лишь обменом редкими случайными фразами.

Только четырнадцать лет назад у актеров завязались отношения. Павловец думала, что у них будет неблагоприятный исход.

Общение Ольги и Ивана началось с сообщения в социальных сетях. Тогда Шибанов поздравил артистку с днем рождения и она ответила ему. Потом между актерами проскочила искра, и зародились чувства.

Через год после начала отношений Иван и Ольга стали родителями и у них родился сын Макар.

Ольга Павловец (Фото: соцсети)


Интересно, что перед беременностью Павловец была с Шибановым в храме. Мужчина просил, чтобы его любимой стало легче, и чтобы скончавшийся Прохор обрел покой.

Всего через неделю Ольга выяснила, что ждет малыша от избранника. Известно, что Ивану еще в призывном возрасте поставили диагноз «бесплодие» и рождение общего ребенка было настоящим чудом.

После появления на свет сына Ольга решила, что не будет расставаться с сыном даже на минуту. Даже отправляясь на съемки, актриса сразу уточняла, что может приехать лишь вместе с мальчиком.

Союз пары был прочным и счастливым, но семь лет назад влюбленные приняли решение расстаться. Никаких скандалов и взаимных упреков не было, и отец все время принимает участие в жизни и воспитании Макара.

Пять лет назад огромной неожиданностью для общественности стало известие о том, что Павловец родила. Мальчика актриса назвала Андреем. Ольга не раскрыла имя того, кто является папой ребенка и в каких отношениях они состоят.

Накануне актриса была в студии Корчевникова и подчеркнула, что еще не отыскала того мужчину, с которым хотела бы встретить старость, но не потеряла надежду его найти.

В последние годы Ольга вместе с детьми живет в Санкт-Петербурге. Макару уже 14 лет, а младшему сыну Андрею исполнилось семь. Сейчас 43-летняя Ольга Павловец все свободное от работы время проводит с обожаемыми детьми.

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#статьи
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#фильм
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Бросила миллиардера ради молодого манекенщика: кто он, тайный любовник 38-летней Елены Перминовой?
24 января 2025, 13:40

Елена Перминова (Фото: соцсети)

После разрыва с Лебедевым Елена Перминова улетела в Мексику, где прекрасно проводила время с друзьями, а ещё она была замечена в обществе молодого манекенщика Тараса Романова. По слухам, это её новый ухажёр. Подробности — в материале «Радио 1».


Перминова и Лебедев



Миллиардер и модель познакомились в 2005 году, на тот момент Елене было 19 лет, а Александру — 46. Из-за большой разницы в возрасте многие думали, что их роман долго не продлится. Однако, союз продержался почти 20 лет, у них четверо детей, хотя пара несколько раз расставалась.

В 2020 году Лебедев сделал предложение Елене, однако свадьба так и не состоялась.

Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: соцсети)

Как написала модель в своём телеграм-канале, даже самые красивые истории любви заканчиваются, каждый из них, она и Александр, начинают новую жизнь.
«Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за всё. Дальше каждый идет своим путём», — сообщила Перминова.

Слухи о романе



Искать вдохновение и открывать новый этап в жизни Елена решила в Тулуме, где как раз находился Тарас Романов. Говорят, что они вместе провели новогодние каникулы: их фотографии из одних и тех же мест мгновенно вызвали реакцию в Интернете, пользователи увидели множество совпадений. Лебедев же отправился с детьми встречать Новый год на Мальдивы.

Елена Перминова (Фото: соцсети)

В соцсетях отмечают, что Тарасов и Перминова регулярно обмениваются лайками и комментариями, а сам манекенщик похож как на Елену, так и на её сына.

Модель по поводу этой ситуации не давала никаких комментариев.
«Личное всегда будет личным», — написала она в своём телеграм-канале.


Кто он — новый избранник?



Тарас Романов строит успешную карьеру в мире моды. Он работал с такими брендами, как Dolce&Gabbana Beauty и Valentino, снимался для многих глянцевых журналов, в том числе и вместе с Линдой Евангелистой. Он часто появляется на красных дорожках.

Тарас Романов (Фото: соцсети)

Романов активно занимается спортом, увлекается иностранными языками, философией и историей.


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#отношения
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Анастасия Решетова в разгар своей вечеринки напомнила о конфликте с Алсу
24 января 2025, 13:23

Анастасия Решетова (фото: соцсети)

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова накануне отметила 29-летие. Во время празднования она пошутила на тему, которую прошлым летом обсуждала вся страна.
Вместо покупки дорогих подарков Решетова попросила всех гостей пожертвовать деньги на благотворительность, а позже в этот день собрала близких на закрытой вечеринке в ресторане.

В самый разгар вечеринки Решетова пошутила на тему, активно обсуждаемую прошлым летом. Тогда СМИ писали об участии девушки в разводе певицы Алсу. Исполнительница прямо обвиняла Анастасию, которая очень похожа на неё, в интимной связи с её бывшим мужем Яном Абрамовым. При этом никаких доказательств Алсу предъявить не смогла.

Певец Алексей Чумаков, который принял участие в праздновании дня рождения Решетовой в роли приглашённого артиста, во время выступления протянул микрофон имениннице. Он хотел, чтобы она подпела. Девушка предприняла попытку, а после остановилась, заявив: «Я не певица! Вы перепутали». Этими словами она очевидно намекнула на сходство с Алсу.

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#шоу-бизнес
#соцсети
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«Могу помогать людям»: Марина Ким объяснила свой уход с телевидения в политику
24 января 2025, 13:16

Марина Ким (Фото: соцсети)

Марина Ким долгое время работала на Первом канале, была ведущей программы «Доброе утро», принимала участие в других проектах. Сейчас она — депутат Государственной думы.
Сейчас, став парламентарием, бывшая телеведущая активно помогает оказавшимся в сложном положении людям, борется с несправедливостью. Марина не оставляет работу журналиста, но главным делом считает работу в Думе.

«Когда были выборы, мне казалось, что когда ты депутат, можно свернуть горы. Мне казалось, что ты какой-то супер-влиятельный человек, который может изменить весь мир. Когда я стала работать, то поняла, что все я не изменю. Но я могу помогать людям», —рассказала 41-летняя Марина Ким в интервью проекту «Дуэль» с Вячеславом Манучаровым на «Радио Sputnik».

По её словам, если ей удаётся за короткий промежуток времени что-то сделать для людей, она испытывает ни с чем не сравнимые ощущения, разумеется, положительные.

О подробностях личной жизни Марина рассказывать не любит. Она в настоящий момент не замужем, воспитывает сына и двух дочерей.
Марина Ким работает над реализацией инициативы «каждой маме – по зарплате», которая будет поощрять женщин за материнство.

«Комфортно женщина будет себя ощущать, когда государство признает ее труд реально трудом, и он будет приравнен к профессии», — уверена депутат.

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«Невозможно даже моргать»: беременная невестка Валерии сообщила о страшных приступах боли
Беременная невестка Валерии сообщила о сильных приступах боли
24 января 2025, 12:27

Лиана Шульгина (фото: соцсети)

Беременная невестка Валерии, жена Арсения Шульгина, рассказала об ухудшении состояния здоровья и госпитализацию.
На днях у Лианы, находящейся на 27-й неделе беременности, ухудшилось состояние. Она попала в больницу с подозрением на анемию, после чего ей сделали капельницу с препаратом железа и отпустили домой. По возвращению девушка подумала, что ей стало лучше, однако она ошибалась.

Накануне вечером у супруги Арсения Шульгина случился сильный приступ мигрени. Девушка рассказала, что пара заказала пиццу и включила фильм, как вдруг началась страшная боль.

«Как по щелчку, сильная мигрень с пульсирующей болью, слабость, головокружение, голова как будто вот-вот взорвётся, было невозможно даже моргать, думала, придётся вызывать скорую... Похожий приступ был на 10-й неделе посреди ночи», – рассказала Лиана.
При этом девушка поделилась, что во время первой беременности не сталкивалась с такими болями, даже при ОРВИ и коронавирусе.

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Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор
Юрий Лоза заявил о заговоре шоу-бизнеса против него
24 января 2025, 12:14

Юрий Лоза (фото: соцсети)

Музыкант и композитор заявил о том, что в шоу-бизнесе зреет заговор против него, так как лидирующие позиции по популярности намеренно отдают певцам Филиппу Киркорову и SHAMAN. Об этом он высказался в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Дело не в том, что у меня нет новых композиций. Вопрос совсем в другом. Поймите, сегодняшний шоу-бизнес построен таким образом, что людям показывают тех артистов, которых они должны любить и слушать. И Юрий Лоза в этом списке, очевидно, не в первых рядах. Лидирующие позиции у Киркорова и SHAMAN. А против Лозы у них заговор», — пояснил автор хита «Плот».
Лоза уверен, что шоу-бизнес продвигает лишь то, что хорошо продается, не ориентируясь на предпочтения слушателей.
«Это означает, что даже если завтра появилось миллион фанатов условного Губина, а у представителей индустрии нет интереса его продвигать, то никто не выведет этого певца на большую сцену», — посетовал композитор.
Музыкант подчеркнул, что уже был на пике славы, выступал на большой сцене, потому не считает нужным снова возвращаться в медийное поле.

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