От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?

После разрыва с Лебедевым Елена Перминова улетела в Мексику, где прекрасно проводила время с друзьями, а ещё она была замечена в обществе молодого манекенщика Тараса Романова. По слухам, это её новый ухажёр. Подробности — в материале «Радио 1».