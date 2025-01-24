От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?

Роман Третьяков (Фото: соцсети)
20 января Ольга Бузова отметила свой 39-й день рождения, журналисты вновь обсудили её путь на телевидении и отношения с кавалерами. Экс-участник «Дома-2» Роман Третьяков пошутил, что его будут помнить как «бывшего Бузовой», несмотря на прошедшие годы.
Он рассказал, что даже его мама хранит воспоминания о романе, сохранив фотографии с Ольгой, что вызывает у него улыбку и недоумение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Однако после её скандального ухода, он встретил Ольгу Бузову, с которой их бурные отношения быстро завоевали популярность у зрителей. На волне успеха пара написала две книги о своей романтической истории — «Роман с Бузовой» и «Роман с Бузовой. Любовь on-line», ставшие бестселлерами.
Летом 2007 года их отношения стали ухудшаться, в конце августа Роман покинул проект после 1202 дней участия, сославшись на семейные обстоятельства.
После ухода из реалити-шоу Третьякову было сложно адаптироваться к жизни вне его пределов. Его популярность постепенно угасала, новые предложения о работе не поступали. В середине 2000-х годов он получил лишь небольшую роль в известном ситкоме «Счастливы вместе».
В дальнейшем Роман начал зарабатывать, организуя и проводя свадьбы, корпоративы и вечеринки, при этом самостоятельно придумывая сценарии для мероприятий.
С 2013 по 2019 год Третьяков сотрудничал с телеканалом «Перец», писал музыку для казахстанского сериала «Жибек», поступил на факультет журналистики МГУ и участвовал в стендап-фестивале в Москве.
На вопрос ведущей о том, как он относится к её творчеству, Третьяков отметил, что слышал несколько её песен, но не стал их сохранять для прослушивания.
Сейчас сложно сказать, с кем Роман в отношениях. Он продолжает заниматься творчеством и выступает со стендап-программами. В 2022 году он покинул Россию и начал путешествовать, посетив Грузию, Турцию и Лос-Анджелес для подготовки нового сольного концерта. Концерт прошел в Анталье в начале 2024 года и собрал положительные отзывы зрителей.
Роман также гастролировал в других странах, отметив особое гостеприимство в Казахстане, где зрители приходили с подарками.
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Отношения с порнозвездойРоман Третьяков, выпускник Таганрогского радиотехнического университета, стал известен благодаря реалити-шоу «Дом-2», где его путь начинался с попыток построить отношения с порнозвездой Еленой Берковой.
Однако после её скандального ухода, он встретил Ольгу Бузову, с которой их бурные отношения быстро завоевали популярность у зрителей. На волне успеха пара написала две книги о своей романтической истории — «Роман с Бузовой» и «Роман с Бузовой. Любовь on-line», ставшие бестселлерами.
Летом 2007 года их отношения стали ухудшаться, в конце августа Роман покинул проект после 1202 дней участия, сославшись на семейные обстоятельства.
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Сложно адаптироваться к жизниПозже Роман Третьяков выпустил книгу «Любовь за деньги. П….ц роману с Бузовой», в которой рассказал, что покинул проект не по своему желанию, а под давлением руководства. Якобы продюсерам не понравилось, что он разместил видео без их разрешения.
После ухода из реалити-шоу Третьякову было сложно адаптироваться к жизни вне его пределов. Его популярность постепенно угасала, новые предложения о работе не поступали. В середине 2000-х годов он получил лишь небольшую роль в известном ситкоме «Счастливы вместе».
В дальнейшем Роман начал зарабатывать, организуя и проводя свадьбы, корпоративы и вечеринки, при этом самостоятельно придумывая сценарии для мероприятий.
С 2013 по 2019 год Третьяков сотрудничал с телеканалом «Перец», писал музыку для казахстанского сериала «Жибек», поступил на факультет журналистики МГУ и участвовал в стендап-фестивале в Москве.
Встреча спустя 12 летВ 2019 году он появился в эпизодической роли в шоу Comment Out, где встретился с Ольгой Бузовой спустя 12 лет после расставания. В октябре Роман стал гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где поделился своими искренними чувствами к бывшей возлюбленной.
На вопрос ведущей о том, как он относится к её творчеству, Третьяков отметил, что слышал несколько её песен, но не стал их сохранять для прослушивания.
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Женился на моделиРоман Третьяков, после ухода из «Дома-2», женился на модели Светлане Соколовой, с которой познакомился в самолете. У них родился сын Никита, но брак продлился всего два года из-за конфликтов, вызванных творческими неудачами Романа. Несмотря на развод, они сохранили дружеские отношения ради сына. В 2018 году появились слухи о новом романе Романа, но он опроверг их, заявив, что девушка на фото — его поклонница.
Сейчас сложно сказать, с кем Роман в отношениях. Он продолжает заниматься творчеством и выступает со стендап-программами. В 2022 году он покинул Россию и начал путешествовать, посетив Грузию, Турцию и Лос-Анджелес для подготовки нового сольного концерта. Концерт прошел в Анталье в начале 2024 года и собрал положительные отзывы зрителей.
Роман также гастролировал в других странах, отметив особое гостеприимство в Казахстане, где зрители приходили с подарками.
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