«Немного похулиганил»: SHAMAN анонсировал релиз новой песни — видео
SHAMAN анонсировал релиз новой песни про Байкал
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал анонс релиза будущей песни про Байкал в своем телеграм-канале.
На видео исполнитель танцует на льду. Он подчеркнул, что «немного похулиганил с ИИ», ради настроения. Желающие могут услышать зажигающий припев уже сейчас.
«Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но… Я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины», — говорится в публикации.
Также SHAMAN поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что его жест поднял шум. Пост уже набрал внушительное количество реакций.