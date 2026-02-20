«Немного похулиганил»: SHAMAN анонсировал релиз новой песни — видео

20 февраля 2026, 16:49

SHAMAN анонсировал релиз новой песни про Байкал

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал анонс релиза будущей песни про Байкал в своем телеграм-канале.





На видео исполнитель танцует на льду. Он подчеркнул, что «немного похулиганил с ИИ», ради настроения. Желающие могут услышать зажигающий припев уже сейчас.





«Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но… Я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины», — говорится в публикации.

