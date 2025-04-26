«Осознала свой провал»: Шаляпин высказался о Чуриковой, удалившей интервью с ним

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин вновь высказался об интервью Яне Чуриковой, которое возмутило и самого певца, и его поклонников.
Беседа состоялась накануне Нового года. Телеведущая, по мнению Шаляпина, вела себя недоброжелательно и высокомерно. Прохор подчеркнул, что чувствовал враждебный настрой Чуриковой ещё во время участия в «Фабрике звёзд».
Позже интервью Шаляпина Чуриковой было удалено с YouTube, а, поскольку история получила широкое освещение, певец решил сделать новое заявление. В своём Telegram он написал, что не обижается на Яну, но после произошедшего сделал некоторые выводы.
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Позже интервью Шаляпина Чуриковой было удалено с YouTube, а, поскольку история получила широкое освещение, певец решил сделать новое заявление. В своём Telegram он написал, что не обижается на Яну, но после произошедшего сделал некоторые выводы.
«Ну не совсем то я обижен)) делать мне нечего тратить на это энергию, просто в очередной раз сделал выводы что всем мил не будешь по определению.. но разумеется Яна с Ютюба удалила это интервью, потому как осознала свой провал», – заявил Шаляпин (сохранены авторские орфография и пунктуация – прим. ред).Читайте также:
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Анастасия Чинкова