Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Осознала свой провал»: Шаляпин высказался о Чуриковой, удалившей интервью с ним

«Осознала свой провал»: Шаляпин высказался о Чуриковой, удалившей интервью с ним

Шаляпин заявил, что Чурикова удалила интервью с ним, осознав свой провал
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин вновь высказался об интервью Яне Чуриковой, которое возмутило и самого певца, и его поклонников.
Беседа состоялась накануне Нового года. Телеведущая, по мнению Шаляпина, вела себя недоброжелательно и высокомерно. Прохор подчеркнул, что чувствовал враждебный настрой Чуриковой ещё во время участия в «Фабрике звёзд».

Позже интервью Шаляпина Чуриковой было удалено с YouTube, а, поскольку история получила широкое освещение, певец решил сделать новое заявление. В своём Telegram он написал, что не обижается на Яну, но после произошедшего сделал некоторые выводы.

«Ну не совсем то я обижен)) делать мне нечего тратить на это энергию, просто в очередной раз сделал выводы что всем мил не будешь по определению.. но разумеется Яна с Ютюба удалила это интервью, потому как осознала свой провал», – заявил Шаляпин (сохранены авторские орфография и пунктуация – прим. ред).
Читайте также:

«Её мозг не развивался»: Прохор Шаляпин до сих пор зол на Яну Чурикову из-за новогоднего интервью

«Вложил душу сюда»: Прохор Шаляпин потратил 14 млн на квартиру для мамы в Подмосковье

«Боится с ровесницами»: Психолог раскрыла формулу пикапа Прохора Шаляпина в сторону престарелых дам
#певец
#youtube
#интервью
#заявление
#конфликт
#шоу-бизнес
«У меня всё ещё впереди»: Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж
Анастасия Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж
26 апреля 2025, 16:24

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова на свадьбе 19-летней дочери Ариадны побеседовала с журналистами и ответила на вопрос, хочет ли сама вновь выйти замуж.
«Конечно я хочу создать свою семью. Хочу создать тот союз, о котором я мечтаю. Но я столько видела на примере других людей, как они создают семьи, потом изменяют, сходятся-расходятся. А у меня ещё всё впереди», – высказалась балерина, слова которой приводит издание StarHit.
Напомним, что Волочкова была замужем один раз. В 2007 году она она скрепила себя узами брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Однако брак продлился недолго – пара развелась спустя год. Но в союзе родилась дочь Ариадна, которой сейчас 19 лет. 26 апреля девушка выходит замуж за своего 23-летнего избранника Никиту Григоряна.

Читайте также:

Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом

Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы дочери

«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери

*запрещён в РФ
#семья
#брак
#свадьба
#девушка
#анастасия волочкова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я нервничаю, как не знаю кто…»: Анастасия Волочкова взволнована свадьбой дочери
Анастасия Волочкова заявила, что нервничает из-за свадьбы дочери
26 апреля 2025, 16:13

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм @volochkova_anastasiya)

26 апреля в Санкт-Петербурге состоится свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой. В разговоре с изданием StarHit балерина поделилась эмоциями перед грядущим торжеством и заявила, что сильно нервничает.
Свадебная церемония 19-летней Ариадны и ее партнера Никиты пройдет в Тронном зале особняка И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Оказалось, что влюбленные обручились еще в столице, а на днях обвенчались.

«Роспись была в Грибоедовском загсе в Москве, венчание прошло пару дней назад в Санкт-Петербурге в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины», — обратила внимание балерина.

Волочкова не стала скрывать, что спешит на праздник и сильно переживает. Известно, что Анастасия сама занималась организацией свадьбы Ариадны, поэтому для нее важно, чтобы все прошло гладко. Еще танцовщица возмутилась повышенным вниманием со стороны журналистов к знаменательному для ее родных дню.

«Ребята, умоляю вас! Мне через 15 минут нужно быть на месте, в особняке. Свадьба, помолвка, венчание, роспись — это дело двух людей! Почему вы думаете, что все должны быть у меня сегодня в особняке и лезть своими камерами в тарелки, в бокалы? Мы сами отметим! Я нервничаю, как не знаю кто…», — подчеркнула Волочкова.

Читайте также:

Аврора Киба недовольна статусом «невеста Григория Лепса»

«Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого?»: Гузеева рассказала о чувствах к Михалкову

«Я им испорчу жизнь»: Стас Михайлов выступил против своих детей на сцене
#свадьба
#праздник
#церемония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аврора Киба недовольна статусом «невеста Григория Лепса»
26 апреля 2025, 15:27

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Об Авроре Кибе публика узнала, когда её заметили рядом с Григорием Лепсом. Пока 19-летнюю невесту артиста не воспринимают отдельно от него.
Студентка лондонского колледжа моды в личном блоге высказалась о внезапно обрушившейся на неё популярности.

«Она пыталась быть луной, она пыталась быть солнцем, она пыталась быть Авророй Кибой, но она всё равно "невеста Григория Лепса"», – пожаловалась Киба.
Сейчас Аврора активно общается как с журналистами, так и с подписчиками, с которыми обсуждает разные темы, в том числе и откровенные.

Ранее молодая невеста Лепса высказалась об интрижках певца.

Читайте также:

«У Григория действительно проблемы»: молодая невеста Лепса ответила на вопрос об интимной жизни с певцом

«Не хочу учиться — хочу жениться»: как живет и чем занимается 19-летняя возлюбленная Григория Лепса

«Мне нужен новый опыт»: Возлюбленная Григория Лепса участвует в интригующем реалити-шоу

*запрещён в РФ
#свадьба
#певец
#артист
#соцсети
#девушка
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я мать и первая леди»: скандалы в семье Трампов, хейт за наряды и новый стиль ​первой ​леди США Мелании Трамп
26 апреля 2025, 15:13

Мелания Трамп (Фото: Instagram*@ melaniatrump)

Сегодня, 26 апреля, первая леди США Мелания Трамп отмечает свой 55-летний юбилей. Провинциальная девушка стала женой миллиардера, а впоследствии и 45-го президента Америки.
Ее называют самой необычной первой леди США, при этом общественность говорит, что с мужем у нее не самые лучшие отношения. Подробнее о жизни супруги президента одной из влиятельнейших стран мира читайте в материале «Радио 1».


Дочь словенского водителя


Мелания Кнавс появилась на свет в словенском городе Севница 26 апреля 1970 года. Ее отец Виктор Кнавс работал водителем в местной администрации, мама Амалия Кнавс работала модельером на текстильной фабрике Jutranjka. Маленькая Мелания рано вышла на подиум, уже в пять лет она со старшей сестрой участвовала в показах от швейной фабрики, на которой работала мать.

С ранних лет Мелания проявляла интерес к моде и начала создавать одежду своими руками. Чувство стиля и видение красивого передалось девочки от матери. По завершении обучения в средней школе Мелания приняла решение продолжить учёбу на архитектурно-дизайнерском факультете Люблянского университета.

Там она познакомилась с фотографом Стане Ерко, который сразу же оценил внешние данные девушки и уговорил ее поработать фотомоделью. После она участвовала в показах в Раденцах и даже в Белграде, а спустя время отправилась покорять Милан и Париж.

В 1992 году она подписала договор с модельным агентством Riccardo Gay в Милане и стала финалисткой конкурса красоты Look of the Year. Популярность Мелании началась с её работы с британским журналом GQ, для которого она снялась в откровенной фотосессии. Её фотография украсила обложку январского выпуска 2000 года. Впоследствии она также сотрудничала с такими изданиями, как Harper’s Bazaar, Glamour, Vanity Fair, Elle и Vogue. После того как Мелания завоевала популярность в Европе, она решила продолжить свою карьеру в США.


Знакомство с Трампом


Мелания Трамп с сыном Бэрроном (Фото: Instagram*@ melaniatrump)

Знакомство 28-летней модели и миллиардера произошло в 1998 году на одной из вечеринок Нью-Йоркской недели моды в Kit Kat Club. На том светском мероприятии 52-летний Дональд Трамп был в сопровождении Селины Милдефарт, хотя на тот момент он всё ещё был женат на Марле Мейплз.

Дональд был очарован красотой Мелании и, забыв про спутницу, попросил телефон у модели. Мелания Кнавс в тот вечер отказалась сообщать свои контакты бизнесмену, но его визитку взяла. Спустя неделю она сама позвонила будущему президенту и согласилась пойти с ним на свидание.

С того момента карьера Мелании резко пошла вверх. Ее фотографии стали печатать на обложках самого популярного глянца: Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, и снялась вместе с Дональдом в фильме Бена Стиллера «Образцовый самец».

После длительного романа 22 января 2005 года Мелания стала законной супругой Дональда Трампа. Свадебное торжество было названо самым дорогим за всю историю свадеб. В 2006 году у пары родился сын — Бэррон.

Скандалы в браке


Мелания и Дональд Трамп (Фото: Instagram*@ melaniatrump)

Дональда Трампа неоднократно обвиняли в том, что он проявлял интерес к другим женщинам, будучи женатым на Мелании. В 2018 году стало известно, что в 2006 году у Трампа была интимная связь с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В судебном процессе даже было установлено, что Трамп виновен в том, что он платил девушке за молчание об отношениях с ним, используя средства, предназначенные для финансирования его предвыборной кампании. Мелания предпочла не комментировать эту ситуацию публично.

В 2017 году общественность была взбудоражена скандалом в семье, когда Мелания отказалась взять за руку своего мужа. А в 2020 году появились слухи о том, что брак может быть расторгнут из-за предполагаемой неверности Трампа, что вызвало ещё больший интерес к этой теме.

Однако Мелания Трамп всегда с достоинством относилась к газетным заголовкам и обвинениям супруга в неверности. В одном из интервью она сообщила, что измены мужа не занимают её внимание. По словам первой леди, в их отношениях с Дональдом всё в полном порядке, а разговоры в СМИ — простые домыслы.

«Я мать и первая леди. Есть огромное количество более важных проблем, о которых я должна думать и которые я должна решать. У нас всё хорошо... Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты», — говорила Мелания в одном из интервью.


Смена имиджа


Мелания Трамп (Фото: Instagram*@ melaniatrump)

Став первой леди, Мелания Трамп нередко попадала в скандалы из-за выбора нарядов на публичные мероприятия. В 2018 году Мелания посетила детский дом в отдалённом районе Техаса. И всё бы ничего, если бы на её спине не было написано: «Мне действительно всё равно. А тебе?». Дональд Трамп попытался объяснить, что это было адресовано журналистам, а не детям, но журналистов уже было не угомонить, на супругу президента обрушился шквал критики.

В конце того же года во время сафари в Кении Мелания надела пробковый шлем. В этом государстве она побывала в детском доме и национальном парке. В XIX веке в Африке и на Ближнем Востоке европейские исследователи и имперские чиновники носили пробковые шлемы, которые были частью колониального стиля. Позже такие шлемы стали популярны среди европейских солдат. В Африке пробковые шлемы стали символом колониального рабства. Публика долго обсуждала посыл этого атрибута в наряде первой леди.

Были обсуждения и слишком дорогих нарядов бывшей модели. Многие помнят яркое и вызывающе роскошное летнее пальто Dolce & Gabbana, в котором Мелания Трамп появилась на саммите G7 в Италии в 2017 году. Стоимость этого пальто, составившая 51 500 долларов, вызвала негодование общественности.

После вступления Дональда Трампа на второй президентский срок стиль одежды его спутницы заметно изменился. Женственные яркие образы сменились на классические мужские костюмы. Специалисты по связям с общественностью в команде Трампа стремятся укрепить образ Мелании как женщины с богатым опытом и мудростью, способной оказывать влияние на общественное мнение.

Её новый стиль — это уже не эпатаж, а элегантная классика, напоминающая стиль Кейт Миддлтон. Задача — представить Меланию как более серьёзную и авторитетную личность. С карьерой модели покончено, а значит, самое время сосредоточиться на роли первой леди.

Читайте также:

«Сын провел 5 лет с человеком, который носил маску»: мать Яниса Тиммы впервые высказалась о Седоковой

Бывшую девушку Джонни Деппа развели аферисты

Элизабет Херли закрутила роман с Билли Рэй Сайрусом после того, как помогла ему пережить развод

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#сша
#радио 1
#дональд трамп
#женщина
#супруги
#интервью
#стиль
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого?»: Гузеева рассказала о чувствах к Михалкову
Гузеева заявила, что в Никиту Михалкова было невозможно не влюбиться
26 апреля 2025, 14:58

Лариса Гузеева (Фото: Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева и Никита Михалков играли в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» в 1984 году. Тогда Михалков уже успел завоевать внимание публики, а для 23-летней Ларисы эта роль стала настоящим прорывом.
Некоторые поклонники уверены, что между героями фильма были чувства не только на экране, но и в жизни. Сейчас ведущая шоу «Давай поженимся!» наконец рассказала об отношениях с режиссером.

«Романа никакого не было. Но, если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого? Ну а как? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман. Фильм закончился — и всё», — откровенничала Лариса в интервью Лауре Джугелии.

Телеведущая обратила внимание, что после съемок они с Михалковым не встречались, даже практически не виделись. Только однажды они встретились на каком-то фестивале.

«И даже тогда я всегда была с ним на «вы»», — отметила Гузеева.

Звезда не стала скрывать, что некоторые режиссеры делали ей интимные предложения. Однако актриса всегда отказывалась от подобного.

«Я приходила на пробы с уверенностью, что будет камера, грим, костюм — а не коньяк с лимоном и диван. Но ты же быстро просекаешь, когда тебе: «А ну-ка сядь вот так, волосики за ушки уберем...» — ну, всё понятно», — уточнила Гузеева.

Читайте также:

«Я им испорчу жизнь»: Стас Михайлов выступил против своих детей на сцене

«Непредсказуемый персонаж»: Наташа Королёва высказалась о Сергее Соседове после скандала на шоу «Суперстар!»

«Я просто с ума сойду»: экс-солистка «Миража» Салтыкова призналась, что страдает нынешней весной

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#отношения
#режиссёр
#фильм
#актриса
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате