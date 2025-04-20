«Вложил душу сюда»: Прохор Шаляпин потратил 14 млн на квартиру для мамы в Подмосковье

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин купил и полностью отделал двухкомнатную квартиру для мамы в Подмосковье.
Телеведущий в прошлом году приобрёл квартиру для родственницы в Мытищах за 10 миллионов рублей. Теперь Шаляпин похвастался, что полностью оплатил ремонт, который обошёлся ещё в четыре миллиона рублей.
Шоумен признался, что заработал эту сумму самостоятельно на рекламе, и теперь у него нет ни одной ипотеки.
Шаляпин также отметил, что теперь мама стала гораздо ближе к нему, поскольку перевёз он её из Волгограда. К слову, дизайном интерьера квартиры артист тоже занимался самостоятельно.
Видео: Telegram @aChaliapin
Помимо самой квартиры, мама Прохора осталась впечатлена тем, что сын к её приезду закупил всю кухонную утварь.
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Шоумен признался, что заработал эту сумму самостоятельно на рекламе, и теперь у него нет ни одной ипотеки.
Шаляпин также отметил, что теперь мама стала гораздо ближе к нему, поскольку перевёз он её из Волгограда. К слову, дизайном интерьера квартиры артист тоже занимался самостоятельно.
«Рад, что мамочка имеет у меня квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде. Вложил душу сюда, потому что я сам разрабатывал этот дизайн. Знаю, как людям живётся, многие в ипотеках на 100 лет. У меня нет ни ипотек, ни долгов за эту квартиру. Честно признаюсь: я зарабатывал на рекламе. За четыре месяца я покрыл все расходы – и сама квартира, и ремонт, и вот это всё. Где-то в 14 миллионов мне всё это обошлось», – рассказал Шаляпин в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Видео: Telegram @aChaliapin
Помимо самой квартиры, мама Прохора осталась впечатлена тем, что сын к её приезду закупил всю кухонную утварь.
«Я офигела просто. Открываю шкафы, а у меня всё есть!», – поделилась женщина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова