«Осознанный вред обществу»: В ФПБК выдвинули новые обвинения в адрес Пугачёвой

09 декабря 2025, 11:54

Глава ФПБК Бородин намерен через суд лишить Пугачёву звания народной артистки

Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой*»)

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что намерен лишить Аллу Пугачёву звания народной артистки СССР.





В беседе с «NEWS.ru» Бородин сообщил, что его организация уже ведёт судебный процесс для этого.



Руководитель ФПБК считает, что после интервью певицы журналистке Екатерине Гордеевой* правоохранительные органы должны были возбудить уголовное дело. По его мнению, в разговоре артистка нарушила ряд статей Уголовного кодекса РФ.

«Когда речь заходит о Пугачёвой, то многие ссылаются на её преклонный возраст. Я считаю, что она всё прекрасно понимает, за свои высказывания деньги получает», — высказался Виталий.