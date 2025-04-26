«Оставь её в покое»: мама Даны Борисовой призвала её перестать водить дочь по пластическим хирургам

Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: Instagram* @danaborisova_official)
Дана Борисова активно вовлекает юную дочь в переделку себя с помощью пластических операций. На 18-летие телеведущая подарила Полине ринопластику, а также приобщила девочку к уколом ботокса в губы и препарату для диабетиков, на котором сейчас худеют все звёзды.
Мама Борисовой, Екатерина Ивановна, возмущена тем, что творит её дочь с Полиной.
Однако Дана не послушала мать, заявив, что Полина уже взрослый человек, который может самостоятельно принимать решения. Девочка в этом споре встала на сторону матери и попросила бабушку не вмешиваться.
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«С собой делай что хочешь, а Полину не трогай, оставь её в покое. Она девочка, ей ещё предстоит мамой быть. Подумай о её здоровье!», – высказалась женщина в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».Дана Борисова с дочерью и мамой (фото: Instagram* @danaborisova_official)
Однако Дана не послушала мать, заявив, что Полина уже взрослый человек, который может самостоятельно принимать решения. Девочка в этом споре встала на сторону матери и попросила бабушку не вмешиваться.
«Я ко всему подошла осмысленно, пережила реабилитацию и очень довольна результатом. У меня был потрясающий хирург», – парировала Полина.Однако Екатерина Ивановна осталась при своём мнении.
«У девочки был хороший носик. Нам нет смысла гневить Бога, потому что в нашей семье все красавицы. Бог нас не обидел, надо благодарить его», – заключила мама Даны Борисовой.Читайте также:
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Анастасия Чинкова