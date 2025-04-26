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«Оставь её в покое»: мама Даны Борисовой призвала её перестать водить дочь по пластическим хирургам

Мама Даны Борисовой призвала её перестать водить дочь по пластическим хирургам
Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дана Борисова активно вовлекает юную дочь в переделку себя с помощью пластических операций. На 18-летие телеведущая подарила Полине ринопластику, а также приобщила девочку к уколом ботокса в губы и препарату для диабетиков, на котором сейчас худеют все звёзды.
Мама Борисовой, Екатерина Ивановна, возмущена тем, что творит её дочь с Полиной.

«С собой делай что хочешь, а Полину не трогай, оставь её в покое. Она девочка, ей ещё предстоит мамой быть. Подумай о её здоровье!», – высказалась женщина в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
Дана Борисова с дочерью и мамой (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Однако Дана не послушала мать, заявив, что Полина уже взрослый человек, который может самостоятельно принимать решения. Девочка в этом споре встала на сторону матери и попросила бабушку не вмешиваться.

«Я ко всему подошла осмысленно, пережила реабилитацию и очень довольна результатом. У меня был потрясающий хирург», – парировала Полина.
Однако Екатерина Ивановна осталась при своём мнении.

«У девочки был хороший носик. Нам нет смысла гневить Бога, потому что в нашей семье все красавицы. Бог нас не обидел, надо благодарить его», – заключила мама Даны Борисовой.
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#здоровье
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#операции
«Сын провел 5 лет с человеком, который носил маску»: мать Яниса Тиммы впервые высказалась о Седоковой
Мать Яниса Тиммы назвала Седокову человеком в маске
26 апреля 2025, 09:45

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Родные Тиммы продолжают обвинять его бывшую супругу в произошедшем. Они сомневаются в искренности её слёз и переживаний, утверждая, что Седокова лишь использовала баскетболиста, а теперь даже не скорбит о его смерти.
Отец спортсмена, Райтис Тимма, уже не раз высказывался в интервью, четко обозначая свою позицию. Теперь к обсуждению подключилась и мать Яниса. Она зарегистрировалась в социальных сетях и открыто поделилась своими чувствами. Женщина опубликовала серию детских фотографий с сыном и подробно рассказала о случившемся.

Говоря о своей боли, она также затронула тему брака своего сына с Анной Седоковой, выразив сомнения в искренности её чувств.

«Боль от этой утраты заключается не только в том, что Яниса больше нет. Она заключается в том, как все произошло. Это настоящая трагедия, корни которой уходят в одну ошибку — роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою безграничную любовь, а сам при этом носил маску и не имел истинных чувств морали и человечности. Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру, но и самого его как личность. Они отняли все, что он создавал на протяжении 32 лет, все, ради чего он жил», — говорит мать Тиммы.

Она также подчеркнула, что Седокова отказалась приехать в морг для опознания и не пришла проститься с бывшим мужем. В настоящее время, по словам матери баскетболиста, они стремятся восстановить справедливость.

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#интервью
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#рф
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Альбина Джанабаева показала, как Валерий Меладзе заставил младшего сына поклониться публике
Валерий Меладзе заставил младшего сына поклониться публике на концерте
26 апреля 2025, 09:15

Валерий Меладзе (Фото: instagram*/meladzevalerian)

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева воспитывает троих детей от Валерия Меладзе. Старшему сыну Константину уже 20 лет, младшему Луке — 10, а их единственной дочери Агате всего четыре года. ​
Накануне Джанабаева опубликовала ролик, в котором показала, как младший сын принимал участие в концерте своих родителей и дяди Константина Меладзе. В конце выступления артисты вышли на поклон, и под бурные аплодисменты зрителей. Валерий, Альбина и другие музыканты кланялись.

В этот момент Лука, одетый в темный костюм с короткими штанишками и белыми гольфами, стоял с задумчивой улыбкой и махал рукой зрителям. Увидев это, Валерий слегка стукнул сына по ноге и жестом показал, что ему тоже нужно поклониться. Мальчик послушно выполнил указание. После этого Альбина положила руку ему на спину.

Джанабаева отметила, что ее младший сын часто оказывается в подобных ситуациях и привлекает к себе внимание.

«Когда ты уже давно выпал из разговора, но стараешься не выдать себя. Весь Лука в одном видео», — подписала ролик 46-летняя певица.

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Гузеева заявила, что Якубович должен быть благодарен шоу «Поле чудес»
26 апреля 2025, 08:51

Лариса Гузеева (Фото Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором обсудила свое отношение к программе «Давай поженимся!».
Ведущая задала вопрос о том, не устала ли Гузеева от шоу, упомянув Леонида Аркадьевича, который признавался, что ему наскучило вести «Поле чудес». По слухам, телеведущий даже запретил своим близким смотреть его программу. Гузеева ответила:

«Он должен быть благодарен судьбе за этот проект, ведь именно благодаря ему у него есть такие возможности. Как можно говорить о том, что устал? Это же рука, которая кормила тебя! В моем возрасте не так-то просто найти работу, а у меня она есть, и я ей рада. Я только благодарна за возможность продолжать работать».

65-летняя Лариса Андреевна подчеркнула свою признательность и любовь к своему делу.

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#любовь
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Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы дочери
26 апреля 2025, 08:43

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы своей дочери. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Балерина активно готовится к свадьбе Ариадны, которая пройдет 26 апреля. Однако, как выяснилось, праздничный торт, который она заказала, не был готов.

«Пока я вчера танцевала, произошла неприятная ситуация со свадебным тортом, который я заказала для свадьбы Ариадны. Его должны были сделать в дворцовом стиле, соответствующем золотому залу Особняка Мясникова, где пройдет торжество», — отметила она.
Волочкова добавила, что ей на помощь пришли другие кондитеры из Санкт-Петербурга, которые помогают решить возникшую проблему.

«У меня никогда не бывает без приключений», — подытожила балерина.
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#отношения
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«Не хочу тебя знать»: сын Игоря Верника отказался сниматься с отцом
Игорь Верник: сын Гриша отказывается со мной сниматься
26 апреля 2025, 07:58

Игорь Верник с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын Игоря Верника выбрал актерскую карьеру, следуя по стопам своего отца. Юноша завершил обучение в Школе-студии МХАТ и теперь работает в Театре на Бронной. Хотя его путь начался с совместной работы с отцом, Григорий не стремится часто появляться с ним на экране. Когда им предложили роли в проекте «ВИА Васильки», где они должны были сыграть одного и того же персонажа, Григорий долго колебался с решением.
«Мы не раз отказывались от этой идеи. Я говорил ему: „Давай снимемся, это хорошая история, пусть будет частью нашей биографии“. Но он отвечал: „Я не хочу с тобой пересекаться, ты мне не интересен! Это унизительно, ты меня позоришь!“» — делится своими переживаниями Верник.

Тем не менее, актеру удалось уговорить сына согласиться на участие в проекте. После долгих обсуждений Григорий все же принял решение сыграть роль.

«Мы не играем отца и сына, а одного и того же персонажа в разном возрасте. В кадре мы еще не пересекались. Мне очень хочется поработать с ним как с партнером!» — признается Игорь Верник.

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