«Не хочу быть 90-летней бабкой»: Муцениеце выступила против долгожительства и омолаживающих процедур

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
В марте Агате Муцениеце исполнилось 36 лет. Актриса нередко предстаёт перед поклонниками без макияжа и не является фанаткой косметологии. Однако, несмотря на это, она совершенно не представляет себя в старости.
Бывшая жена Павла Прилучного призналась, что не хочет стареть и быть долгожителем. Она не представляет, как можно хорошо себя чувствовать в 90 лет.
Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце тайно вышла замуж за своего избранника, аккордеониста Петра Дрангу.
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«Не хочу быть 90-летней бабкой. Сложно придумать, как остаться в этом позитивной, когда твоё тело сдаёт, всё сдаёт… Природа в тебе не заинтересована. Ты не несёшь никакой функции – это стрёмно и неприятно», – высказалась Муцениеце в подкасте «Страхи».Звезда «Закрытой школы» также не разделяет позицию женщин, которые стремятся маниакально омолодиться и «натянуть себе лицо». Актриса убеждена, что любые хирургические операции сразу заметны и не смотрятся естественно. При этом своим телом Муцениеце гордится и считает его очень сильным.
Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце тайно вышла замуж за своего избранника, аккордеониста Петра Дрангу.
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Анастасия Чинкова