Оставила сына во Франции, построила успешную карьеру и написала письмо Путину: как живет звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова

Елена Сафонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В фильмографии Елены Сафоновой насчитывается более 100 проектов. Однако больше всего зрителю она запомнилась по главной роли в женской мелодраме «Зимняя вишня». Сегодня 68-летняя актриса по-прежнему востребована в театре и кино.
О том, как живет актриса сегодня и что известно о ее личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».
Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Санкт-Петербурге в творческой семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой.
В начале 1980-х годов Елена окончила Ленинградский институт сценических искусств. Спустя четыре года она сыграла главную роль в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня» и практически сразу стала одной из самых популярных актрис в СССР.
После премьеры мелодрамы «Зимняя вишня» за Еленой Сафоновой стойко закрепился образ главной героини. Ею восхищались, ей подражали, ее боготворили. Тогда даже вошла в моду прическа – «под зимнюю вишню». По словам артистки, ей не хотелось бы играть однотипных героинь, поскольку она всегда мечтала о разнообразии.
Вторая волна популярности пришла после исполнения главной роли в комедийном сериале «Старушки в бегах». Также Сафонова сыграла в фильмах «Такси-блюз», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Избранник судьбы», «Зимняя вишня 3», «Аккомпаниаторша» и других. В фильмографии актрисы более 100 фильмов.
Первым мужем актрисы стал актер Виталий Юшков, за которого она вышла замуж в возрасте 20 лет. Спустя шесть лет этот брак распался.
В конце 1980-х годов Елена встречалась с женатым мужчиной — Ваче Мартиросяном, бизнесменом из США. От него Сафонова родила сына Ивана, которому дала свою фамилию. Стоит отметить, что Мартиросян на ней так и не женился, а также не знал о существовании сына. Сегодня Иван работает на «Мосфильме».
В 1992 году артистка вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта, с которым познакомилась на съемках фильма «Аккомпаниаторша». После росписи молодожены вместе с сыном Елены поспешно переехали во Францию, где родился их общий ребенок – Александр. В настоящее время он является актером.
Лабарт был уверен, что Сафона оставит профессию и станет домохозяйкой. Однако артистка не планировала сидеть дома и быть лишь тенью знаменитого супруга. Елена не только продолжила сниматься в кино, но и приобрела большие перспективы в новой стране. Примечательно, что она даже «переплюнула» успех возлюбленного, с чем мужчина смириться не смог. В 1997 года пара со скандалом разошлась.
После развода Сафонова вернулась в Россию, однако малолетнего сына Сашу с ней не отпустили. Согласно судебному постановлению, мальчик не мог покинуть страну до достижения 18 лет. Три года артистка пыталась оспорить это решение, но французские власти не встали на сторону матери.
В результате Александр остался жить с отцом во Франции. Сегодня Александр Лабарт переезжать в Россию не планирует.
Сегодня Елена Сафонова нечасто снимается, хотя из любимой профессии она не уходила. Недавно актриса приняла участие в картине «Зимняя вишня 4», а также она задействована в спектаклях «Хочу купить вашего мужа», «Слухи», «Любовь взаймы» и других.
Недавно о жизни звезды советского кинематографа в беседе с VOICE рассказал Андрей Чернышов. Актеры вместе играли в спектакле «Дама и ее мужчины».
Важно отметить, что Сафонова также много времени уделяет защите животных. Она даже написала открытое письмо, обращенное к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она попросила российского лидера внести поправки в Уголовный кодекс, которые регулировали бы правила осознанного обращения с животными.
Читайте также:
«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт
Ювелирную компанию Джонни Деппа отобрал предприниматель из Армении
«Необходимо раздеться»: Надежда Ангарская раскрыла секреты отношений с мужем и свекровью, рассказала о похудении и онкологии
Биография
Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Санкт-Петербурге в творческой семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой.
В начале 1980-х годов Елена окончила Ленинградский институт сценических искусств. Спустя четыре года она сыграла главную роль в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня» и практически сразу стала одной из самых популярных актрис в СССР.
«В этой истории было новое отношение. В советском кино любовница — кошмар семьи, ведьма, а в "Зимней вишне" она была нормальным человеком, просто хотела счастья. И мужчина, которого она любила, не был мерзавцем», — объясняла Сафонова успех фильма.
Оглушительная популярность и мода на прическу как у Сафоновой
После премьеры мелодрамы «Зимняя вишня» за Еленой Сафоновой стойко закрепился образ главной героини. Ею восхищались, ей подражали, ее боготворили. Тогда даже вошла в моду прическа – «под зимнюю вишню». По словам артистки, ей не хотелось бы играть однотипных героинь, поскольку она всегда мечтала о разнообразии.
Елена Сафонова (Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»)
Вторая волна популярности пришла после исполнения главной роли в комедийном сериале «Старушки в бегах». Также Сафонова сыграла в фильмах «Такси-блюз», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Избранник судьбы», «Зимняя вишня 3», «Аккомпаниаторша» и других. В фильмографии актрисы более 100 фильмов.
Личная жизнь Елены Сафоновой
Первым мужем актрисы стал актер Виталий Юшков, за которого она вышла замуж в возрасте 20 лет. Спустя шесть лет этот брак распался.
В конце 1980-х годов Елена встречалась с женатым мужчиной — Ваче Мартиросяном, бизнесменом из США. От него Сафонова родила сына Ивана, которому дала свою фамилию. Стоит отметить, что Мартиросян на ней так и не женился, а также не знал о существовании сына. Сегодня Иван работает на «Мосфильме».
В 1992 году артистка вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта, с которым познакомилась на съемках фильма «Аккомпаниаторша». После росписи молодожены вместе с сыном Елены поспешно переехали во Францию, где родился их общий ребенок – Александр. В настоящее время он является актером.
Лабарт был уверен, что Сафона оставит профессию и станет домохозяйкой. Однако артистка не планировала сидеть дома и быть лишь тенью знаменитого супруга. Елена не только продолжила сниматься в кино, но и приобрела большие перспективы в новой стране. Примечательно, что она даже «переплюнула» успех возлюбленного, с чем мужчина смириться не смог. В 1997 года пара со скандалом разошлась.
После развода Сафонова вернулась в Россию, однако малолетнего сына Сашу с ней не отпустили. Согласно судебному постановлению, мальчик не мог покинуть страну до достижения 18 лет. Три года артистка пыталась оспорить это решение, но французские власти не встали на сторону матери.
В результате Александр остался жить с отцом во Франции. Сегодня Александр Лабарт переезжать в Россию не планирует.
Письмо Путину и защита животных: деятельность Елены Сафоновой сегодня
Сегодня Елена Сафонова нечасто снимается, хотя из любимой профессии она не уходила. Недавно актриса приняла участие в картине «Зимняя вишня 4», а также она задействована в спектаклях «Хочу купить вашего мужа», «Слухи», «Любовь взаймы» и других.
Елена Сафонова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
Недавно о жизни звезды советского кинематографа в беседе с VOICE рассказал Андрей Чернышов. Актеры вместе играли в спектакле «Дама и ее мужчины».
«Считаю, что Лена – великая актриса. И человек потрясающий. Это такая редкость. Бывает, что человек хороший, а актер или актриса – так себе. А бывает и наоборот, когда человек не самый приятный, зато талант большой. Лена в общении абсолютно непосредственная, проста. И, конечно, такая мощь актерская в ней. Рабата с ней была счастьем, наслаждением. У нас вообще компания мощная собралась – это и Андрей Ильин, и Саша Носик. Зрители так любили этот спектакль. Мы с ним гастролировали. Но всё когда-то заканчивается», — отметил Чернышов.
Важно отметить, что Сафонова также много времени уделяет защите животных. Она даже написала открытое письмо, обращенное к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она попросила российского лидера внести поправки в Уголовный кодекс, которые регулировали бы правила осознанного обращения с животными.
Читайте также:
«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт
Ювелирную компанию Джонни Деппа отобрал предприниматель из Армении
«Необходимо раздеться»: Надежда Ангарская раскрыла секреты отношений с мужем и свекровью, рассказала о похудении и онкологии
Екатерина Коршунова