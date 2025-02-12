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Ювелирную компанию Джонни Деппа отобрал предприниматель из Армении

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Хитрый предприниматель из Армении оформил на себя документы ювелирной компании американского актера Джонни Деппа, а его девушку попытался заставить стать лицом бренда, пишет Mash.
По данным канала, некий Нарек М. вторгся в доверие 28-летней Юлии Власовой, русской девушке Джонни Деппа, и зарегистрировал бренд Solomon на себя. Сразу после этого он ей сообщил, что она будет лишь лицом бренда.

Сам Нарек рассказал, что Юля не понимала, как вести бизнес в России, и имела проблемы с оформлением документов. Она отказалась от его предложения и покинула страну, заявив, что не будет открывать ювелирные магазины в РФ. Теперь она намерена открыть бизнес за границей.



Ранее сообщалось, что Джонни Депп планирует открыть ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво, управлять которым должна была Юлия. Планировалось, что там будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.

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Оставила сына во Франции, построила успешную карьеру и написала письмо Путину: как живет звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова
12 февраля 2025, 11:40

Елена Сафонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В фильмографии Елены Сафоновой насчитывается более 100 проектов. Однако больше всего зрителю она запомнилась по главной роли в женской мелодраме «Зимняя вишня». Сегодня 68-летняя актриса по-прежнему востребована в театре и кино.
О том, как живет актриса сегодня и что известно о ее личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Санкт-Петербурге в творческой семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой.

В начале 1980-х годов Елена окончила Ленинградский институт сценических искусств. Спустя четыре года она сыграла главную роль в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня» и практически сразу стала одной из самых популярных актрис в СССР.

«В этой истории было новое отношение. В советском кино любовница — кошмар семьи, ведьма, а в "Зимней вишне" она была нормальным человеком, просто хотела счастья. И мужчина, которого она любила, не был мерзавцем», — объясняла Сафонова успех фильма.

Оглушительная популярность и мода на прическу как у Сафоновой


После премьеры мелодрамы «Зимняя вишня» за Еленой Сафоновой стойко закрепился образ главной героини. Ею восхищались, ей подражали, ее боготворили. Тогда даже вошла в моду прическа – «под зимнюю вишню». По словам артистки, ей не хотелось бы играть однотипных героинь, поскольку она всегда мечтала о разнообразии.

Елена Сафонова (Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»)

Вторая волна популярности пришла после исполнения главной роли в комедийном сериале «Старушки в бегах». Также Сафонова сыграла в фильмах «Такси-блюз», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Избранник судьбы», «Зимняя вишня 3», «Аккомпаниаторша» и других. В фильмографии актрисы более 100 фильмов.

Личная жизнь Елены Сафоновой


Первым мужем актрисы стал актер Виталий Юшков, за которого она вышла замуж в возрасте 20 лет. Спустя шесть лет этот брак распался.

В конце 1980-х годов Елена встречалась с женатым мужчиной — Ваче Мартиросяном, бизнесменом из США. От него Сафонова родила сына Ивана, которому дала свою фамилию. Стоит отметить, что Мартиросян на ней так и не женился, а также не знал о существовании сына. Сегодня Иван работает на «Мосфильме».

В 1992 году артистка вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта, с которым познакомилась на съемках фильма «Аккомпаниаторша». После росписи молодожены вместе с сыном Елены поспешно переехали во Францию, где родился их общий ребенок – Александр. В настоящее время он является актером.

Лабарт был уверен, что Сафона оставит профессию и станет домохозяйкой. Однако артистка не планировала сидеть дома и быть лишь тенью знаменитого супруга. Елена не только продолжила сниматься в кино, но и приобрела большие перспективы в новой стране. Примечательно, что она даже «переплюнула» успех возлюбленного, с чем мужчина смириться не смог. В 1997 года пара со скандалом разошлась.

После развода Сафонова вернулась в Россию, однако малолетнего сына Сашу с ней не отпустили. Согласно судебному постановлению, мальчик не мог покинуть страну до достижения 18 лет. Три года артистка пыталась оспорить это решение, но французские власти не встали на сторону матери.

В результате Александр остался жить с отцом во Франции. Сегодня Александр Лабарт переезжать в Россию не планирует.

Письмо Путину и защита животных: деятельность Елены Сафоновой сегодня


Сегодня Елена Сафонова нечасто снимается, хотя из любимой профессии она не уходила. Недавно актриса приняла участие в картине «Зимняя вишня 4», а также она задействована в спектаклях «Хочу купить вашего мужа», «Слухи», «Любовь взаймы» и других.

Елена Сафонова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Недавно о жизни звезды советского кинематографа в беседе с VOICE рассказал Андрей Чернышов. Актеры вместе играли в спектакле «Дама и ее мужчины».

«Считаю, что Лена – великая актриса. И человек потрясающий. Это такая редкость. Бывает, что человек хороший, а актер или актриса – так себе. А бывает и наоборот, когда человек не самый приятный, зато талант большой. Лена в общении абсолютно непосредственная, проста. И, конечно, такая мощь актерская в ней. Рабата с ней была счастьем, наслаждением. У нас вообще компания мощная собралась – это и Андрей Ильин, и Саша Носик. Зрители так любили этот спектакль. Мы с ним гастролировали. Но всё когда-то заканчивается», — отметил Чернышов.

Важно отметить, что Сафонова также много времени уделяет защите животных. Она даже написала открытое письмо, обращенное к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она попросила российского лидера внести поправки в Уголовный кодекс, которые регулировали бы правила осознанного обращения с животными.

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«Magical duo»: Нюша намекнула на новый роман
Нюша опубликовала совместное фото с рэпером Andro
12 февраля 2025, 11:22

Нюша (Фото: Instagram*/nyusha_nyusha

Певица Нюша опубликовала совместное фото с рэпером Andro (Иоанн Жани Кузнецов — прим. ред) в обнимку. Поклонники уже начали обсуждать снимок исполнительницы, но главное, что артистка сама волей-неволей намекнула на возможный роман.
«Начинаю этот год с magical duo (прим. — волшебного дуэта)», — гласит пост Нюши.
Пользователи же наперебой сватают Кузнецова Нюше, обращая внимание на его взгляд.

«…Он смотрит так, будто никогда ее не отпустит»; «…Нюша, забирай парня, пока не увели!»; «Andro явно влюбился», — написали юзеры.

Личная жизнь Нюши была, что называется «под замком» после развода с предпринимателем Игорем Сивовым, но теперь девушка заинтриговала фанатов.

Ранее сообщалось, сколько денег потратит балерина Анастасия Волочкова на свадьбу дочери.

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12 февраля 2025, 11:08

Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)

Леонид Агутин и Анжелика Варум начали свои отношения как служебный роман, который быстро перерос в серьезный союз.
У пары родилась дочь Елизавета, которая сейчас живет в США. Почему она предпочла жить вдали от родителей и как складывалась история любви Агутина и Варум — в материале «Радио 1».

«Крутышка» в солнечном Майами

На днях Елизавета отпраздновала свой 26-й день рождения в солнечном Майами. В социальных сетях Леонид не упустил возможности поздравить свою «крутышку», выразив гордость за её интересную личность.

«С днем рождения! Еле сдерживаю себя, чтобы не рассказывать всем о тебе, ведь у них тоже есть дети», — написал он.

Елизавета живет в США с раннего детства. В Майами её воспитывают отчим и мать Анжелики Варум, которые взяли на себя заботу о девочке, когда родители были заняты плотным графиком работы. В детстве Лиза испытывала обиду на такую ситуацию, но со временем приняла её.

Сегодня Елизавета строит свою карьеру в музыке: она встречается с американцем, также музыкантом, и поет в местной рок-группе. Год назад она привезла своего парня в Россию, чтобы познакомить его с родителями.

Леонид Агутин переживает за свою дочь, которая строит карьеру в музыке. Он отметил, что, когда она показала свою первую песню, они поняли, что у неё есть талант, но её деятельность не так обширна, как хотелось бы. Агутин посоветовал ей либо продолжать учёбу, либо начать работать. У Леонида также есть старшая дочь Полина от брака с балериной Марией Воробьевой.

Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)

Варум

Настоящее имя Анжелики Варум — Мария Юрьевна Варум. Она родилась 26 мая 1969 года во Львове. С 1991 года выпустила 16 альбомов, среди которых такие хиты, как «Городок», «Good bye, мой мальчик» и «Зимняя вишня».

Варум также снималась в кино, включая роль Эллочки-людоедки в экранизации «Двенадцать стульев» и эпизоды в сериале «Каменская». Ее дуэты с мужем Леонидом Агутиным, такие как «Королева» и «Половина сердца», стали знаковыми для отечественной музыки.

Агутин

Леонид Агутин, родившийся 16 июля 1968 года в Москве, является Заслуженным артистом России и известным музыкантом с 16 студийными альбомами.

Его уникальный тембр и вокальные фишки сделали его популярным, а такие хиты, как «Ай-ай-ай», «Хоп хэй лала лей» и дуэт с Владимиром Пресняковым «Аэропорты» стали знаковыми. В последние годы он активно участвует в телепроектах Первого канала «Голос» в роли наставника.

Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)

Знакомство и измены

Леонид Агутин и Анжелика Варум встретились на сцене в конце 80-х годов, когда оба участвовали в сборном концерте эстрадных артистов. Организаторы отметили их внешнее и тембровое сходство и предложили им исполнить совместную песню. С этого момента между ними завязалась дружба, хотя к тому времени оба были в официальных браках и не планировали изменять своим супругам.

«Неприлично рассказывать длинную романтическую историю о любви женатого мужчины, если она не касается его жены», — отмечал Агутин.

В 1997 году их дружба переросла в любовь. Пара начала жить вместе, скрывая свои отношения около полугода. После разводов они не спешили оформлять новые отношения. В феврале 1999 года у них родилась дочь Лиза. В июле 2000 года они решили зарегистрировать свой брак.

На протяжении более чем 25 лет их отношения переживали разные этапы — как взлеты, так и падения. Все помнят их яркий клип, снятый в Венеции, где они изображали молодоженов: Анжелика в белом свадебном платье с красными цветами, а Леонид в белом смокинге без рубашки и шляпе-котелке. На самом деле это была архивная съемка их свадьбы.

Среди поклонников пары были слухи о разводе. В 2011 году, на конкурсе «Новая волна» в Юрмале, Агутин, находясь под воздействием алкоголя, едва не изменил Варум. Он поцеловал незнакомку на одной из вечеринок, что было запечатлено на камеру. Это увидела его жена, что привело к серьезному разговору, и их семья оказалась на грани разрыва в течение трех дней. Однако супруги смогли примириться: Леонид раскаялся, а Анжелика нашла в себе силы простить его.

Скандал с СВО

После объявления о начале специальной военной операции Леонид Агутин и Анжелика Варум призвали к мирным переговорам между Россией и Украиной.

Агутин выразил свою патриотическую позицию, а Варум заявила, что «мы все движемся прямиком в ад», требуя незамедлительных переговоров.

После этого они уехали в Израиль, а затем организовали концертный тур по США. Вернувшись в Россию, пара столкнулась с общественным осуждением, особенно после слухов об их помощи ВСУ, которые Агутин опроверг.

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Где Агутин и Варум сейчас

Судя по социальным сетям, Леонид Агутин и Анжелика Варум сейчас живут в России, где продолжают давать концерты.

Анжелика Варум периодически отправляется в Майами, чтобы отдохнуть и встретиться с дочерью Елизаветой. У семьи есть таунхаус в пригороде Майами, в Авентуре. В 2023 году появились слухи, что пара приобрела еще несколько объектов недвижимости в США:

• 300-метровую квартиру в Голливуде, которая, по сообщениям СМИ, оказалась в зоне лесных пожаров. Леонид Агутин отреагировал на это, заявив: «В новый год с новым фейком», но не уточнил, что именно является неправдой — наличие второй квартиры или угроза пожара.

• Недвижимость в Помпано-Бич, расположенном на берегу Атлантического океана.

• Апартаменты в элитном жилом комплексе Tramp Towers, принадлежащем Дональду Трампу.

Елизавета смогла приобрести квартиру в Майами с помощью своего отца, хотя она также самостоятельно копила на собственное жилье. Ее дедушка Николай Агутин подтвердил, что поддержка со стороны знаменитого отца сыграла важную роль в этом процессе.

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Стало известно, сколько денег потратит Анастасия Волочкова на свадьбу дочери
Анастасия Волочкова потратит на свадьбу дочери по меньшей мере 10 млн рублей
12 февраля 2025, 11:02

Анастасия Волочкова, дочь Ариадна и будущий муж Никита (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе дочери и не собирается экономить на торжестве. По подсчетам Kp.ru, звезда шоу-бизнеса потратит на праздник не менее 10 млн рублей.
О том, что дочь Волочковой собирается замуж стало известно в январе. Тогда она пришла на день рождения мамы в сопровождении возлюбленного Никиты, а на руке у нее сверкало помолвочное кольцо. Позже стало известно, что предложение руки и сердца девушка получила уже давно, а сейчас пара активно готовится к предстоящей свадьбе, которая пройдет 26 апреля в Питере в особняке Мясникова.

«Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама», — рассказала Волочкова.

Журналистам удалось узнать, что за аренду особняка балерина отдаст два миллиона рублей. Кроме того, потратиться придется на еду и напитки для гостей, а также декор, костюмы, техническое оснащение и многое другой. По самым скромным подсчетам, свадьба дочери обойдется Волочковой не менее чем в 10 миллионов рублей.

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#свадьба
#день рождения
#напитки
#девушка
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«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт
Лолита посоветовала депутату Пензиной встретить «хорошего мужа»
12 февраля 2025, 09:34

Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская посоветовала депутату Елене Пензиной встретить «хорошего мужа». Об этом информирует РЕН ТВ.
В январе текущего года чиновница призывала отменить концерт исполнительницы в регионе — после этого между ней и Лолитой в интернете завязалась перепалка.

На этот раз Лолита заявила, что проблема депутата заключается в ее одиночестве.

«Она же занимается коммуналкой — это канализация, вывоз мусора… А травить Милявскую проще. Посмотрела в интернете, вроде симпатичная женщина. Я вот гормонально уже не замужем и меня не волнуют чужие проблемы, а ей еще нужен мужик. Я ей желаю хорошего мужа», — сообщила певица.

Лолита подчеркнула, что из-за отмен концертов она несет большие убытки. При этом Милявская уверена, что все проблемы с переносами выступлений временные.

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