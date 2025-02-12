Ювелирную компанию Джонни Деппа отобрал предприниматель из Армении

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Хитрый предприниматель из Армении оформил на себя документы ювелирной компании американского актера Джонни Деппа, а его девушку попытался заставить стать лицом бренда, пишет Mash.
По данным канала, некий Нарек М. вторгся в доверие 28-летней Юлии Власовой, русской девушке Джонни Деппа, и зарегистрировал бренд Solomon на себя. Сразу после этого он ей сообщил, что она будет лишь лицом бренда.
Сам Нарек рассказал, что Юля не понимала, как вести бизнес в России, и имела проблемы с оформлением документов. Она отказалась от его предложения и покинула страну, заявив, что не будет открывать ювелирные магазины в РФ. Теперь она намерена открыть бизнес за границей.
Ранее сообщалось, что Джонни Депп планирует открыть ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво, управлять которым должна была Юлия. Планировалось, что там будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.
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Сам Нарек рассказал, что Юля не понимала, как вести бизнес в России, и имела проблемы с оформлением документов. Она отказалась от его предложения и покинула страну, заявив, что не будет открывать ювелирные магазины в РФ. Теперь она намерена открыть бизнес за границей.
Ранее сообщалось, что Джонни Депп планирует открыть ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво, управлять которым должна была Юлия. Планировалось, что там будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.
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Элина Позднякова