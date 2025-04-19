Тина Канделаки раскрыла причину ухода реалити-шоу «ДОМ-2» с ТНТ

Тина Канделаки (фото: Telegram @tikandelaki)
Реалити-шоу «ДОМ-2» стартовало на телеканале ТНТ в 2004 году. Оно быстро набрало популярность, и за жизнью молодых людей, желающих построить романтические отношения, следили тысячи зрителей.
Из года в год на проекте создавались новые пары, герои сходились, рожали детей и расходились. Однако в декабре 2020 года было объявлено об уходе «ДОМа-2» с телеканала ТНТ, а трансляции начали выходить на «Ю».
Причиной закрытия тогда назвали падение рейтингов и отсутствие крупных рекламодателей. Тина Канделаки назвала другую причину, по которой пришлось отказаться от самого продолжительного реалити-шоу на российском телевидении.
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Причиной закрытия тогда назвали падение рейтингов и отсутствие крупных рекламодателей. Тина Канделаки назвала другую причину, по которой пришлось отказаться от самого продолжительного реалити-шоу на российском телевидении.
«Когда я пришла на ТНТ, то было понятно, что здесь очень сильный бренд Comedy Club – самый сильный юмористический бренд на российском телевидении. Но развлечения не до конца раскрыты. Первое, что сделал Александр Александрович Жаров, – закрыл „Дом-2“», – отметила директор ТНТ, слова которой приводит StarHit.В качестве успешного развития жанра телешоу 49-летняя ведущая привела телеканал «Пятница», руководству которого, по её словам, удалось грамотно совместить интеллектуальный и развлекательный контент.
«Когда мы проводим общие встречи на каналах, то в первую очередь апеллируем безопасным смотрением, даже если мы показываем сложные эмоции на экране. Основной контур: развлечения должны быть умными – чтобы людям хотелось что-то интересное почитать, посмотреть, узнать. И они должны быть безопасными. Наша задача, когда вы включаете телевизор, – не испугать и дать ощущение, что всё то, что вы смотрите, безопасно для вас и вашего ребенка. Очень много людей продолжают смотреть телевизор семьями. Это надо сохранять», – подчеркнула Канделаки.Читайте также:
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Анастасия Чинкова