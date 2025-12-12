Достижения.рф

«У меня метро рядом»: Прохор Шаляпин купил маме квартиру напротив своего дома

Прохор Шаляпин купил маме просторную квартиру в Даниловском районе Москвы
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с Алёной Жигаловой, что приобрёл для своей мамы квартиру в доме прямо напротив своего собственного жилья.



Ранее женщина жила в Мытищах, но теперь перебралась в Даниловский район Москвы, чтобы быть ближе к сыну.

«Где я живу, у меня метро рядом, всё удобно. Я там большую часть жизни прожил», — отметил артист.
Мама Шаляпина теперь владеет просторной трёхкомнатной квартирой площадью 80 квадратных метров. Сам Прохор владеет двумя смежными квартирами, одна из которых в настоящее время проходит капитальный ремонт.
Софья Метелева

