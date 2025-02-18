«Оставьте их в покое!»: Светлана Бондарчук вступилась за Лисовца и других звёзд, испытывающих проблемы со здоровьем

На днях Влад Лисовец прокомментировал слухи о своей неизлечимой болезни, заметив, что не следует верить всему, что пишут СМИ, но «проблема есть». Его близкая подруга Светлана Бондарчук пришла в ужас от того, что говорят и пишут в Интернете о нём и других звёздах, столкнувшихся с проблемами со здоровьем.