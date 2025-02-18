«Оставьте их в покое!»: Светлана Бондарчук вступилась за Лисовца и других звёзд, испытывающих проблемы со здоровьем

Светлана Бондарчук (Фото: Телеграм @lovepeacesvet)
На днях Влад Лисовец прокомментировал слухи о своей неизлечимой болезни, заметив, что не следует верить всему, что пишут СМИ, но «проблема есть». Его близкая подруга Светлана Бондарчук пришла в ужас от того, что говорят и пишут в Интернете о нём и других звёздах, столкнувшихся с проблемами со здоровьем.
Она напомнила, что несколько дней назад распространилась информация, что от тяжёлой формы рака страдает похудевший Олег Меньшиков, после чего представителям актёра и режиссёра пришлось выступать с опровержением. Затем написали, что неизлечимая болезнь диагностирована у рэпера Моргенштерна*.
Она подчеркнула, что если публичная персона не распространяется о своём недуге, то он или она имеет на это право. У человека может быть множество причин, почему он решил не обсуждать своё заболевание. Поэтому Светлана призвала не допускать назойливости и нетактичности в отношении звёзд и не требовать от них публичных комментариев о своём заболевании.
Однако есть и другие, которые по разным причинам не желают огласки, продолжила она. И это также их полное право. Одним внимание поклонников и просто незнакомых людей дает силы, у других — забирает, отметила Светлана.
Напомним, накануне историк моды, стилист, модельер и бизнесмен Влад Лисовец признал, что у него есть проблемы со здоровьем, но посоветовал не доверять всему, что пишут о нём в пабликах и соцсетях. Он напомнил, что в 2020 году уже сообщали, что он умирает от коронавируса, так что ему не привыкать слышать и читать о себе самые разные небылицы.
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«Мне хочется просто схватиться за голову и закричать: "Люди, да что с вами не так?"», — с возмущением написала модель.
Она подчеркнула, что если публичная персона не распространяется о своём недуге, то он или она имеет на это право. У человека может быть множество причин, почему он решил не обсуждать своё заболевание. Поэтому Светлана призвала не допускать назойливости и нетактичности в отношении звёзд и не требовать от них публичных комментариев о своём заболевании.
«Влад подтвердил, что болен, это его право. Кто-то предпочитает, чтобы посторонние ничего не знали, значит ему самому так легче. Есть масса примеров, когда известные люди проходят подобный путь открыто, им это помогает, поддерживает и мотивирует. Например, модель Бьянка Балти, которая как раз сейчас лечится от рака и переживает этот этап со своей аудиторией», — рассказала Бондарчук.
Однако есть и другие, которые по разным причинам не желают огласки, продолжила она. И это также их полное право. Одним внимание поклонников и просто незнакомых людей дает силы, у других — забирает, отметила Светлана.
«Никому не желаю подобного, но вы задумайтесь над ситуацией. Сделайте свой выбор — поддерживать ли подобные каналы своей подпиской, репостами и смакованием таких новостей. Здоровья всем и добра», — заключила модель и телеведущая.
Напомним, накануне историк моды, стилист, модельер и бизнесмен Влад Лисовец признал, что у него есть проблемы со здоровьем, но посоветовал не доверять всему, что пишут о нём в пабликах и соцсетях. Он напомнил, что в 2020 году уже сообщали, что он умирает от коронавируса, так что ему не привыкать слышать и читать о себе самые разные небылицы.
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Александр Бойцов