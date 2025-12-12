«Оставьте старуху уже в покое»: Гоген Солнцев вступился за Долину

12 декабря 2025, 19:47

Солнцев эмоционально отреагировал на скандал с квартирой Долиной

Гоген Солнцев (Фото: Instagram* / @solntcev)

Гоген Солнцев не смог пройти мимо громкого спора вокруг квартиры Ларисы Долиной и публично поддержал певицу.





В своём блоге шоумен опубликовал эмоциональное обращение, сопроводив его архивной фотографией с артисткой.



Вначале он иронично заметил, что будто бы решил купить жильё на вторичке и посоветовался с «экспертом», но затем резко перешёл к серьёзной части.





«Оставьте старуху советской песни уже в покое. Бедная Ларчег уже трясётся вся от травли в свой адрес. В таком возрасте нервные клетки уже не восстанавливаются! Лара, не обращай внимания на хейт… Главное — нервы и здоровье!» — написал Солнцев.