«Оставьте старуху уже в покое»: Гоген Солнцев вступился за Долину

Солнцев эмоционально отреагировал на скандал с квартирой Долиной
Гоген Солнцев (Фото: Instagram* / @solntcev)

Гоген Солнцев не смог пройти мимо громкого спора вокруг квартиры Ларисы Долиной и публично поддержал певицу.



В своём блоге шоумен опубликовал эмоциональное обращение, сопроводив его архивной фотографией с артисткой.

Вначале он иронично заметил, что будто бы решил купить жильё на вторичке и посоветовался с «экспертом», но затем резко перешёл к серьёзной части.

«Оставьте старуху советской песни уже в покое. Бедная Ларчег уже трясётся вся от травли в свой адрес. В таком возрасте нервные клетки уже не восстанавливаются! Лара, не обращай внимания на хейт… Главное — нервы и здоровье!» — написал Солнцев.

