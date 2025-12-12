Шесть операций и годы тревоги: Хью Джекман раскрыл правду о своём серьёзном диагнозе
Хью Джекман откровенно рассказал о своём долгом противостоянии онкологическому заболеванию.
В беседе с ведущим Говардом Стерном, фрагменты которой опубликовал журнал Hello, актёр впервые настолько подробно вспомнил путь, который проходит уже более десяти лет.
По словам Джекмана, впервые тревожный диагноз прозвучал в 2013 году — врачи обнаружили у него базалиому, одну из форм рака кожи. С этого момента актёру пришлось неоднократно ложиться на операционный стол: он перенёс шесть операций, причём три опухоли располагались прямо на носу.
Актёр признался, что поначалу относился к болезни несерьёзно: после первой операции он продолжал проводить время на солнце, игнорируя предупреждения врачей о том, что ультрафиолет и стал причиной его недуга. Раньше Джекман много времени проводил на пляжах, но теперь он полностью изменил отношение к загару и открыто выступает против стремления проводить длительное время под солнцем.
Тем не менее актёр понимает, что стопроцентных гарантий у него нет. Он отметил, что последствия солнечных ожогов могут проявиться через многие годы, и не исключает, что ему снова придётся столкнуться с этой болезнью.
