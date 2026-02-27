«Я ждала этого всю жизнь»: Оксана Самойлова высказалась о Джигане после расставания
Оксана Самойлова и Джиган адекватно общаются ради детей
В финальной серии реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной» Оксана Самойлова рассказала о том, как изменилась жизнь после расставания с супругом Джиганом.
По её словам, несмотря на взаимные претензии и эмоциональное напряжение, пара смогла наладить общение по вопросам воспитания общих детей.
«Мы каким‑то чудесным образом адекватно коммуницируем по поводу детей. Я рада, что он столько времени проводит с детьми и уделяет им столько внимания — я ждала этого всю жизнь», — призналась Самойлова.При этом бизнесвумен подчеркнула, что их отношения с рэпером остаются напряжёнными — она отметила, что они «на тропе войны», однако приоритетом остаётся благополучие детей.