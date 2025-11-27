«Остаётся на его совести»: Караулова прокомментировала критику Лозы
Юлианна Караулова ответила на высказывания Юрия Лозы о современной музыке
Юлианна Караулова отреагировала на недавние комментарии Юрия Лозы о молодых исполнителях, включая Татьяну Куртукову. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Музыкант выразил мнение, что раньше были настоящие профессионалы, а сегодня тексты песен, вроде «Матушки», мало кто знает.
«Насколько я помню, Юрий Лоза критиковал не только песни, но и другие теории, поэтому я оставлю это просто без комментариев, "Матушка Земля" — это суперхит. Я считаю, что каждый имеет право на голос, а уже то, что человек говорит, остается на его совести», — заявила Караулова на премии инфлюенсеров «Блогема».Кроме того, певица поделилась планами на 2026 год: после эмоционально сложного 2025-го она намерена купить загородный дом и много работать для реализации этой цели.