«Я не стесняюсь»: Митя Фомин рассказал о ремонте квартиры стоимостью 30 млн рублей

27 ноября 2025, 20:02

Певец Митя Фомин не стал скрывать расходы на обустройство столичной квартиры

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Митя Фомин впервые прокомментировал многомиллионный ремонт своей квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По оценкам СМИ, благоустройство обошлось в 30 миллионов рублей.





«В этой квартире очень много всего сделано по рекламе, я не стесняюсь этого, по бартеру. Я считаю, что я умею красиво и правильно рекламировать вещи. Стоимость ремонта квартиры превышает 30 миллионов рублей — мне как бы приятно, но это не так. Обошёлся мне ремонт в разы меньше, потому что о львиной доле возможностей мы договорились на обоюдно выгодных условиях», — признался артист.

«Я об этом открыто говорю и не стесняюсь, потому что нам есть что друг другу показать», — сказал он.