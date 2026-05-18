Сарик Андреасян и Лиза Моряк раскрыли пол третьего ребёнка

Сарик Андреасян и Лиза Моряк раскрыли пол своего третьего ребёнка. 18 мая звёздная пара провела гендер-пати, где узнала, кто у них родится. Об этом стало известно из личного блога Елизаветы.
Семья ответственно подготовилась к этому важному дню. Андреасян и Моряк устроили уютную вечеринку в кругу близких друзей и родных, к которой тщательно готовились.
«Завтра мы узнаем... кого мы будем любить, баловать, учить и оберегать! Завтра мы узнаем, кто поселится в наших мыслях, мечтах и, конечно же, в наших объятиях», — анонсировала событие артистка.И только что супруги узнали: у них будет мальчик! Подписчики Моряк давно уверяли, что так и случится — некоторые даже гадали на картах Таро. Будущая многодетная мама успокаивала публику: ей неважно, кого она носит под сердцем — мальчика или девочку. Даже третья дочь, по словам Елизаветы, стала бы для семьи счастьем.