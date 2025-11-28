«Заставляют уважать»: известная телеведущая выразила свое отношение к Пугачевой
Телеведушая Оксана Федорова с уважением относится к певице Алле Пугачевой
Известная российская телеведущая Оксана Федорова высказалась о певице Алле Пугачевой, которая уехала из страны.
Она поделилась своими размышлениями в выпуске подкаста «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.
«Есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», — сказала собеседница.Федорова подчеркнула, что старалась не осуждать поступки примадонны, поскольку не знает всех обстоятельств, побудивших её к таким действиям. Тем не менее, заслуженная артистка РФ нашла странными слова исполнительницы хита «Позови меня с собой» о России.
По мнению Фёдоровой, именно здесь Алла Борисовна смогла построить успешную карьеру и стать настоящей звездой.