«Заставляют уважать»: известная телеведущая выразила свое отношение к Пугачевой

28 ноября 2025, 16:47

Телеведушая Оксана Федорова с уважением относится к певице Алле Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная российская телеведущая Оксана Федорова высказалась о певице Алле Пугачевой, которая уехала из страны.





Она поделилась своими размышлениями в выпуске подкаста «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.



