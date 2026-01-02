«Новогодний побег»: Ксения Бородина поделилась горячими фото из Таиланда
Телеведущая Ксения Бородина выложила в своём блоге серию фотографий из Таиланда.
Бородина отправилась в эту страну на новогодние праздники вместе с семьёй. На опубликованных кадрах телеведущая позирует в спортивном луке: она сочетает чёрную теннисную юбку, топ и яркий розовый жилет. Причёску Ксения оформила в высокий пучок, макияж выполнила в естественной, лёгкой манере.
Девушка праздновала Новый год в Таиланде. Телеведущая выбрала для торжественного вечера эффектное красное платье. Стоимость одеяния составила 215 тысяч рублей. Украшением наряда служила объёмная роза, которая придала образу Бородиной элегантность и праздничный блеск.
