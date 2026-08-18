Осуждённая блогерша Митрошина стала танцевать откровенные танцы с Настей Рыбкой
Осуждённая блогерша Саша Митрошина начала танцевать откровенные танцы со скандально известной Настей Рыбкой. Об этом пишет РЕН ТВ.
После вынесения приговора Митрошина решила возобновить свои занятия, но не в одиночку. Она участвовала в танцевальном мастер-классе, который проводила ещё одна популярная блогерша. При этом Саша уточнила, что записалась в группу для начинающих.
Напомним, Митрошину осудили на три года условно за отмывание денежных средств. Примечательно, что её партнёршей по танцам стала Настя Рыбка, которая называет себя специалистом по искусству соблазнения. В 2018 году Настю вместе с другими участниками задержали в Таиланде за проведение нелегальных тренингов и депортировали из страны.
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