Осуждённая блогерша Митрошина стала танцевать откровенные танцы с Настей Рыбкой

18 августа 2026, 16:31

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Осуждённая блогерша Саша Митрошина начала танцевать откровенные танцы со скандально известной Настей Рыбкой. Об этом пишет РЕН ТВ.