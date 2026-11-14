Названы точные сроки, когда помилованная Лерчек сможет уехать за границу

14 ноября 2026, 13:19

Юрист Айвар: помилованная Лерчек сможет покинуть Россию примерно через 10 дней

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Юрист Людмила Айвар рассказала, когда помилованная Владимиром Путиным Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сможет выехать за границу.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявила, что выезд из РФ для Валерии откроется примерно через неделю.

«Поскольку в документе нет никаких исключений и оговорок, помилование распространяется на все виды наказания, применённые к Чекалиной, включая условное осуждение и штрафные санкции в 760 миллионов рублей. Она сможет выехать за пределы Российской Федерации, когда служба получит документы о снятии ограничений, что обычно проходит в установленные законом короткие сроки порядка 10 дней», — отметила Людмила.