Роман на курорте: Стася Милославская наслаждается отдыхом с Егором Ушаковым

Стася Милославская (Фото: Instagram* / @milostasii)

Стася Милославская проводит время в романтическом отпуске со своим молодым возлюбленным, футболистом Егором Ушаковым. Об этом сообщает Super.



В личном блоге актриса опубликовала несколько роскошных фотографий с курорта.

«Счастливые дни», — лаконично подписала она пост.
Стася Милославская с возлюбленным (Фото: Instagram* / @milostasii)
Недавно Милославская рассказала о том, как начался их роман. По её словам, знакомство произошло после того, как Егор первым написал ей в директ — в тот же день они отправились на прогулку. Именно с этой встречи начались их отношения. Совсем скоро после первой встречи Ушаков сделал актрисе предложение руки и сердца.

Напомним, о помолвке Стаси стало известно в мае этого года. Предложение было сделано во время концерта Валерия Меладзе в Турции, что стало для актрисы настоящим сюрпризом.
Софья Метелева

