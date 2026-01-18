Роман на курорте: Стася Милославская наслаждается отдыхом с Егором Ушаковым
Стася Милославская отдыхает с молодым возлюбленным и делится роскошными фото
Стася Милославская проводит время в романтическом отпуске со своим молодым возлюбленным, футболистом Егором Ушаковым. Об этом сообщает Super.
В личном блоге актриса опубликовала несколько роскошных фотографий с курорта.
«Счастливые дни», — лаконично подписала она пост.Недавно Милославская рассказала о том, как начался их роман. По её словам, знакомство произошло после того, как Егор первым написал ей в директ — в тот же день они отправились на прогулку. Именно с этой встречи начались их отношения. Совсем скоро после первой встречи Ушаков сделал актрисе предложение руки и сердца.
Напомним, о помолвке Стаси стало известно в мае этого года. Предложение было сделано во время концерта Валерия Меладзе в Турции, что стало для актрисы настоящим сюрпризом.