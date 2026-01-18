Роман на курорте: Стася Милославская наслаждается отдыхом с Егором Ушаковым

18 января 2026, 22:05

Стася Милославская отдыхает с молодым возлюбленным и делится роскошными фото

Стася Милославская (Фото: Instagram* / @milostasii)

Стася Милославская проводит время в романтическом отпуске со своим молодым возлюбленным, футболистом Егором Ушаковым. Об этом сообщает Super.





В личном блоге актриса опубликовала несколько роскошных фотографий с курорта.





«Счастливые дни», — лаконично подписала она пост.