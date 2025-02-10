«От этой боли с ума сходишь»: Ксения Бородина пожаловалась на свое состояние перед свадьбой

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)
Телеведущая Ксения Бородина испытывает проблемы со здоровьем во время подготовки к свадьбе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.
Телеведущая пожаловалась на сильнейшие головные боли, с которыми не может справиться даже с помощью лекарств. Она связала их с магнитными бурями в Москве.
При этом она добавила, что все родственники поддерживают ее, однако по-настоящему ее смогут понять только те, кто испытывают то же самое.
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«Ощущение, что мозги перемещаются по всей голове. Ровно на год я избавилась от головной боли и вот опять она вернулась. Бесит. Может, так некрасиво говорить, но я рада, что не одна такая, а то как-то страшно, думаешь, что от этой боли с ума уже сходишь, и ты одна во всем этом», — написала Бородина в Telegram-канале.
При этом она добавила, что все родственники поддерживают ее, однако по-настоящему ее смогут понять только те, кто испытывают то же самое.
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Элина Позднякова