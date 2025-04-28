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«От греха подальше»: Филипп Киркоров принял важное решение после инцидента на концерте

Киркоров пообещал не использовать куртку с пиротехникой после инцидента
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров сделал заявление после опасного инцидента на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.
Поп-король пообещал больше не использовать куртку с пиротехникой на своих концертах. Артист отметил, что никого не винит в произошедшем.

«Фил жив-здоров, больше куртку с пиротехникой обещал не использовать, от греха подальше», — написала Рудковская.

Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец сообщил, что обжегся, но продолжил концерт.

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«Оскорбляет русскую культуру»: Урганта призвали одуматься после песни Газманова, переделанной под «гимн Израиля»
Депутат Иванов призвал Урганта одуматься после израильский версии песни «Москва»
28 апреля 2025, 18:51

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Ведущий Иван Ургант должен одуматься после исполнения песни «Москва» Олега Газманова, которую он переделал под «гимн Израиля». Об этом заявил депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что раньше Ургант был любимым и многими уважаемым артистом, а теперь решил «переобуться», оскорбив русскую культуру, символы и ценности.
«Иван Ургант долгие годы радовал российскую публику своим творчеством, был любим и уважаем многими. И вот теперь мы видим, как он, по сути, «переобувается» на глазах. Своими деяниями он не просто предает свою аудиторию, но и оскорбляет русскую культуру, ее символы и ценности», — посетовал депутат.
Иванов подчеркнул, что нельзя так переиначивать патриотические песни. По его мнению, выходка ведущего показывает его неуважение к российскому народу.

Он также призвал Урганта вспомнить, откуда он родом и как его поддерживала российская аудитория.

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#instagram
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«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью
Психолог Наумова указала на проблемы Бони с ментальным здоровьем
28 апреля 2025, 18:49

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Звезда шоу-бизнеса Виктория Боня намерена покорить Эверест и сейчас готовится к восхождению. Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что любое желание покорять вершины указывает на проблемы с ментальным здоровьем.
«Эпоха достигаторства, которая сейчас заставляет многих людей держать себя в тонусе. А Виктория Боня — личность медийная, следовательно, она является своего рода эталоном той формы жизни, к которой многие стремятся. Однако есть в ее восхождениях на горы, экстремальных походах нечто не совсем здоровое с ментальной точки зрения», — рассказала Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она пояснила, что экстремальными видами спорта часто занимаются люди со скрытыми суицидальными мыслями или желанием доказать себе и окружающим своё превосходство.

Так, психолог считает, что подобные увлечения могут пройти, когда знаменитость справится со своими проблемами, связанными с ментальным здоровьем.

В свою очередь эксперты Kokoc Group выяснили, что почти все российские блогеры зарабатывают порядка 100 тысяч рублей за размещение рекламы, пишет «Газета.Ru».

«Основной источник дохода, который выбирают 69% российских блогеров для монетизации, — CPA (оплата за действие, например, покупку или подписку). При этом в Telegram 45% блогеров получают по этой модели от 50 до 75% всех доходов, а еще у 27,3% CPA составляет до 100% заработка. В TikTok ситуация схожа», — говорится в статье.

Отмечается, что 94% блогеров размещают рекламу за 100 тысяч рублей, независимо от стажа и охватов.

Популярные блогеры просят за размещение рекламного поста до одного миллиона рублей.

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* Запрещён в РФ
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Потеря детей и карьера: психолог раскрыла, что мешает Билану потерять статус вечного холостяка
Психолог Кардиакос: Дима Билан не может жениться из-за потери детей в прошлом
28 апреля 2025, 18:43

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)

Завидный холостяк российского шоу-бизнеса Дима Билан определился с датой женитьбы – после 2365 года. Так ему посоветовала онлайн-игра, а он не удивился.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что активная деятельность публичного характера и тихая семейная жизнь — это сложная комбинация, поэтому, возможно, Дима Билан осознано выбирает режим уединения.

«Он как волк-одиночка, но, возможно, ему так удобнее. Мы не знаем причин, видимо только опубликованные материалы, но того, что у него в сердце, не наблюдаем. Возможно, он и партнеров защищает от столкновений с какими-то нереализованными ожиданиями», — предположила эксперт.


Карьера на первом месте


В 43 года певец ни разу не был женат, потому что карьера у него стоит на первом месте: желание проявить и показать себя у него с детства.

«Также люди с псевдонимом всегда стараются доказать людям чуть больше, то есть будто бы они говорят через псевдоним. Здесь есть потребность громче себя заявлять, выглядывать из-за большой фигуры, за которой они скрываются», — отметила психолог.

Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)


Достигаторство и популярность


По словам Кардиакос, люди всю жизнь пытаются повышать собственную планку, двигать дальше, а когда ты в раннем возрасте завоевываешь определенных высот, то дальше уровень достигаторства становится острее.

«Люди, которые в детстве получают популярность, имеют сложность дальше двигаться по жизни, потому что планку бывает сложно переплюнуть. Дима в 21 год встретил Айзеншписа, завоевал множество наград, переехал с родителями из одного города в другой — это тоже достигаторство. Дальше его песни становятся популярными, они закладывают фундамент на всю жизнь, и ему хочется все время расти и повышать планку», — объяснила собеседница.

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)


Желание доказать маме


«Он, возможно, хочется доказать и показать маме, что он, действительно, ее ребенок, что он хороший, что он лучший. Такое есть у детей, родители которых часто говорят "В кого ты? Как будто вообще не мой ребенок"», — сказала специалист.


Психологическая травма: потеря детей


В одном из интервью 2019 года певец рассказал, что планировал семью, и у них с девушкой должна была родиться двойня, однако произошел выкидыш.

«Срок был три месяца, двойня. Я, зачем-то, рассказывал об этом друзьям направо-налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Она сообщила мне об этом по телефону, я был в Исландии. Потом вторая попытка и снова неудачно», — признался артист.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков


Кардиакос подчеркнула, что эта ситуация может быть травматичной для Димы, и близость после такого становится чем-то непростым из-за страха потери.

«Дима Билан сам по себе яркая персона, поэтому нужно прикладывать много сил, чтобы продолжать сиять и согревать теплом зрителей и слушателей. Несмотря на все скандалы, у него очень приятная публике персона, и в этом тоже его заслуга», — заключила Анастасия Кардиакос.

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Иван Ургант вышел на связь из Москвы после зарубежных гастролей
28 апреля 2025, 18:27

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Иван Ургант вышел на связь из Москвы после зарубежных гастролей. Соответствующее видео телеведущий опубликовал в своем блоге.
Недавно Ургант закончил тур по Европе. Прогуливаясь по Садовому кольцу, Иван поблагодарил поклонников за то, что они посещали его выступления.

В конце обращения шоумен посмеялся над теми, кто считает, что он не живет в российской столице.

«Хочу сказать огромное спасибо тем зрителям, которые прилетали из России, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Владивостока. Мы по вам тоже очень скучаем. Думаю, что совсем скоро увидимся. До встречи. С любовью, ваш мираж», — добавил он.

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«Невероятное количество испытаний»: Поплавская о втором браке
Поплавская призналась, что у нее с мужем было много испытаний
28 апреля 2025, 18:18

Яна Поплавская (Фото: Telegram/the_yana_poplavskaya)

Артистка Яна Поплавская высказалась в личном блоге, что в ее отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым было «невероятное количество испытаний». Пара в отношениях с 2015 года, а в браке — с 2022 года. Поплавская празднует десятилетие союза с избранником.
«Нашей семье 10 лет! Много это или мало? В нашем случае за эти годы было такое невероятное количество событий, встреч, поездок, знакомств и испытаний, которые выпали на нашу долю. Мы всегда вместе, рука в руке, плечом к плечу и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии», — поделилась звезда киноленты «Про Красную Шапочку».
Юзеры поздравили знаменитостей, которых, к слову, ни разу не заметили в скандалах. Поплавская была женой режиссера Сергея Гинзбурга. Пара родила двоих сыновей, но разошлась в 2011 году спустя четверть века в браке.

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