«От греха подальше»: Филипп Киркоров принял важное решение после инцидента на концерте

Артистка Яна Поплавская высказалась в личном блоге, что в ее отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым было «невероятное количество испытаний». Пара в отношениях с 2015 года, а в браке — с 2022 года. Поплавская празднует десятилетие союза с избранником.