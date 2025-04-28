«От греха подальше»: Филипп Киркоров принял важное решение после инцидента на концерте

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Филипп Киркоров сделал заявление после опасного инцидента на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.
Поп-король пообещал больше не использовать куртку с пиротехникой на своих концертах. Артист отметил, что никого не винит в произошедшем.
Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец сообщил, что обжегся, но продолжил концерт.
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«Фил жив-здоров, больше куртку с пиротехникой обещал не использовать, от греха подальше», — написала Рудковская.
Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец сообщил, что обжегся, но продолжил концерт.
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Екатерина Коршунова